『夢中さ、きみに。』メインPV公開でアニメカット＆小野賢章らキャラクターボイス初披露 須田景凪によるOP主題歌も
21日よりTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『夢中さ、きみに。』（毎週木曜 後10：30）のメインPVが公開された。
【動画】アニメカット＆キャラクターボイスなどが初披露された『夢中さ、きみに。』メインPV
メインPVでは、林美良(CV.小野賢章)、江間譲二(CV.内山昂輝)、二階堂明(CV.岡本信彦)、目高優一(CV.小野友樹)の個性豊かなメインキャラクターのアニメカットとキャラクターボイスのほか、須田景凪が歌うオープニング主題歌「ラブル」の音源が初披露された。
また、『カラオケ行こ！』と『夢中さ、きみに。』のBlu-ray＆DVD BOXの発売が決定した。原作・和山氏描き下ろし複製色紙や豪華キャストが登壇するイベントチケット優先販売申込券が付属するBlu-ray＆DVD BOXが12月24日にそれぞれ発売。
発売を記念して、キャスト登壇でのトークイベントがアニメイト池袋本店にて開催決定した。堀江瞬(『カラオケ行こ！』岡聡実役)、岡本信彦が登壇予定となっている。さらに同時購入キャンペーンも開催決定。キャンペーン期間中に、対象店舗にてそれぞれのBlu-ray／DVD BOXを1点購入すると、先着で「アニメ描き下ろしイラスト使用ミニクリアポーチセット」が発売日に数量限定でプレゼントされる。
本作は、和山やま氏原作の思春期ならではの人間模様が織りなすオムニバス・ストーリー。中高一貫の男子校に通う江間譲二は、体育祭がきっかけで風変わりなクラスメート・林美良から変な絡まれ方をされるようになる。共学高校に通う目高優一は、校内で忌み嫌われている不気味キャラ・二階堂明が後ろの席になり、憂鬱な気分を抱えていた…という内容。
