【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）

【映像】大谷の剛速球にトラウトがイライラ

8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、エンゼルスの主砲マイク・トラウトを、2打席連続見逃し三振に打ちとった場面が話題となっている。

4回裏・エンゼルスの攻撃。この回先頭で打席に入った3番・トラウトに対して大谷は、初球、外角低めのボールゾーンへと投じた116km/hのスローカーブ、2球目、外角低めの遠いところへと投じた136km/h、ボール球のスライダーを見られてカウント2-0とボール先行となるも、3球目、内角やや低めに投じた157km/hの速球でファウルを打たせ、4球目、外角いっぱいのところを狙って投じた159km/hの剛速球で見逃しを誘い、カウントを整えると、2-2からの5球目は、外角低めいっぱいを突く162km/hの剛速球。この1球に思わず手が出ずに見送ったトラウトであったものの、球審の判定はもちろんストライク。

見逃し三振となったトラウトは、大谷に2打席連続三振を喫した自分への歯がゆさゆえか、珍しく打席で何やら口走りつつ、苛立つ姿を見せることとなった。こうした大谷の豪快な奪三振と、トラウトが見せたリアクションにファンからは「すげえなｗ」「ここは手が出ない」「トラ兄が珍しくイライラしてる」「前の打席はスイーパーでこの打席は剛速球やしな」「そりゃキレる」「今日は投げ谷さんの完全勝利」「これは悔しい」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日、大谷は5回途中でマウンドを降りたために、トラウトとの対戦は2打席のみとなったが、結果は見事、2打席連続で見逃し三振に切って取るという“圧勝”に。大谷はこれから徐々に本格的な二刀流復帰が想定されるだけに、今後も両者の対決は注目を集めそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）