◆パ・リーグ オリックス１―５楽天（１４日・京セラＤ）

１番・右翼の楽天・中島大輔外野手が５回２死一、三塁から先制の左前適時打。今季２敗していた田嶋から奪った貴重な得点に「うまく打てた感じです。うまく上体が残っていたかな」と振り返った。中島の先制打をきっかけに打線は９安打５得点。順位が１つ上の３位オリックス戦はこれで５連勝となり、ゲーム差も２まで詰めた。

２年目の今季は開幕こそ２軍スタートも４月１２日に１軍昇格。６月の交流戦終盤から外野陣の一角を担うと、７月に入ってからは１番に座ることが多くなった。この日を含め、１９試合連続で１番を務めている。「監督からは、１番と思わなくてもいいよ、と言われました」と話しながらも、「（１番は）難しさはあるけど、任された以上はいい結果を残したい」ときっぱり。右方向への強い打球を理想としながらも、状況に応じては左方向への軽打をみせ、これで９試合連続安打だ。「しっかり考えながら打席に入れていること、体のバランスが良く打席に立てていること」を好調の要因に挙げた中島。これからもバットでチームを引っ張っていく。