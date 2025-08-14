俳優の梅沢富美男が１４日放送のＴＢＳ系特番「プレバト！！放送５００回３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。中学２年生に俳句で勝利し、笑顔を満開にした。

「俳句査定」に特別永世名人として参戦の梅沢は、チーム戦で俳句の天才キッズ選抜チームと対戦。夏井いつき先生が全国から選りすぐったうちの１人、俳句歴４年の中学２年生・なみきさんと対戦した。

「年の差ほぼ６０歳」と紹介されると「余計なことは言わなくていい。関係ないから」と、ややムッとした表情を浮かべた梅沢。「白米」をテーマに一句というお題に、まず並木さんは「炊飯器 湯気ファソラシド 薄暑光」と詠んだ。

共演者たちも「うわ〜、これはすごいよ！」とうなった一句について「皆さんはもう負けたと言いますけど、ドレミはどこに行ったんですか？」と難癖をつけた梅沢。ＭＣの浜田雅功も「なんか言わなあかんのか。やらしいわ」とツッコむ中、自身は「新米の 湯気こんもりと 仏飯器」と詠んだ。

新米を季語とした一句を「仏様に出す時に炊きたてのご飯をお供えするでしょ。仏様は湯気をいただくという、そういう言い伝えがあるんです。ポカポカと湯気が立つご飯じゃないと、仏様には出せないってことに、ふと気づきまして、それを詠みました」と説明した。

３人の俳人の判定は１０―８、９―１０、１０―１０の合計２９―２８で梅沢の勝利。夏井先生も「季語が動くか動かないかってところがポイントになったのかなと。梅沢さんの方の新米は動きがたく、ここにあるということ。なみきさんの方のファソラシドはとても素敵ですね。でも（季語の）薄暑光が動く可能性がある。ただ、ご本人がやりたいのは、薄暑光という音の調べの面白さなんだから、これはこれでいいと思います」と査定した上で「なみき君、梅沢さんはおじいさんですから、仏飯よりに言ってるだけなんで、何にもくじけることはないです」と憎まれ口。

勝利の瞬間は自ら拍手して大喜びの梅沢だったが、夏井先生のこの言葉には「（俳句に）年齢、関係ないって言ったのは、お前さんだろうが！ 何がジジイだよ！」と叫んでいた。