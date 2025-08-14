１３日午後９時半ごろ、大阪市此花区の大阪・関西万博会場につながる唯一の鉄道路線、地下鉄大阪メトロ中央線で車両に電気を供給するレールが停電し、運転を見合わせた。来場者約３万人が人工島・夢洲（ゆめしま）に一時足止めされ、大勢が帰宅できなくなり会場内で一夜を過ごした。１４日早朝に復旧し全線で運転を再開。１４日は３０分遅れの午前９時半に開場した。

万博会場の夢洲から公共交通機関やタクシーを使わずに“脱出”するには夢舞大橋を渡って、舞洲まで行くしかない。徒歩なら約４５分。台数に限りはあるが、サイクルシェアなら約１５分。ここからＪＲ桜島駅にバスが接続している。ただ午後１０時台のバスが最終で、大阪メトロ中央線が運転を見合わせた時間を考えると、現実的ではない。

かつては夢洲と桜島駅近辺を結ぶ此花大橋（全長１．６キロ）を歩いて渡る人もいた。だが、万博開催による工事のため、２１年１２月から歩道が通行止めに。現在は北側の常吉大橋を渡る手段しかないが、迂回（うかい）経路となるため、ＪＲ安治川口駅や桜島駅までは倍の２時間近くを要してしまう。ＳＮＳによると、深夜の淀川沿いを歩く万博帰りの観光客もいたようだが、蒸し暑い中では地獄の行程。よほどの健脚でなければ厳しいだろう。