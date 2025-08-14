「メイプルストーリー」、「アラド戦記」をはじめ40を超えるゲームを提供しているネクソンは、連結子会社NEXON Gamesが開発中の新作AAAシングルプレイ・アクションアドベンチャー『Woochi the Wayfarer』を発表した。

PCおよびコンソール（Steam、PlayStation、Xbox）向けにグローバルリリースを予定。リリース日程は決定次第発表される。

本作は、韓国に実在したとされる人物チョン・ウチが朝鮮王朝時代を舞台に繰り広げる架空の冒険を描いたアクションアドベンチャーゲーム。韓国の古典文学『チョン・ウチ伝』を原案としたオリジナルストーリーとUnreal Engine 5による鮮やかなグラフィックが、古典ファンタジーの世界観を臨場感豊かに表現する。

なお、ティザートレーラーも初公開となっている。

Woochi the Wayfarer | Teaser Trailer：

https://www.youtube.com/watch?v=PHH6xQT2-dw



株式会社ネクソン | NEXON：

https://www.nexon.co.jp/

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)