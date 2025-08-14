米国のベッセント財務長官の発言が１４日の東京市場を揺さぶった。

円高・株安が進み、日経平均株価（２２５種）は７営業日ぶりに値下がりした。

ベッセント氏は１３日の米メディアのインタビューで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は早期に利下げすべきだとの考えや、日本銀行が利上げする必要があるとの見解を示した。

発言を受けて日米の金利差が縮小するとの見方が広がり、円買い・ドル売りが優勢となった。東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）と比べて９７銭円高・ドル安の１ドル＝１４６円５５〜５７銭で大方の取引を終えた。

東京株式市場で、日経平均の終値は前日比６２５円４１銭安の４万２６４９円２６銭だった。円高による業績への影響が懸念される機械や自動車株など輸出関連銘柄が軟調だった。株価の上昇が続いてきた中で、円高が売りのきっかけとなった形だ。

日経平均は前日までの６営業日で計約３０００円上昇しており、短期的な過熱感が意識されていた。当面の利益を確定する売りも広がり、東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄の約７割が下落した。

ＳＭＢＣ日興証券の太田千尋氏は「企業の決算発表がほぼ終わり、今後、取引が少なくなる時期に相場を維持できるかが注目される」と指摘した。