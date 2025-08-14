40ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¢Ãù¶â2200Ëü±ß¡£»ýÉÂ¤¬¤¢¤êÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯»ñ»º¤òºî¤êÁá´üÂà¿¦¤·¤¿¤¤
º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï40ºÐ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢¸½ºß¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÁá´üÂà¿¦¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£¼ýÆþÍ¥Àè¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤«¡¢ÅÓÃæ¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡¢FIREÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡¿40ºÐ
ÂçºåÉÜ¡¿»ý¤Á²È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¢§²ÈÂ²¹½À®
1¿ÍÊë¤é¤·
¢§ÁêÃÌÆâÍÆ
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤»ýÉÂ¤¬¤¢¤ê¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢Æ¬Ç¾Ï«Æ¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯¼ý750Ëü±ß¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åê»ñ¤ò´Þ¤á¤ë¤È2200Ëü±ß¤Û¤É¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²á¹ó¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥«¡¼¤Ç»Å»ö¤¬¤Ä¤é¤¯¡¢ÅÙ¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÉÔÌ²µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï»ýÉÂ¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤ÆÁá´üÂà¿¦¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢
¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤ë¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç·ò¹¯¤ò³²¤·¤½¤¦¤À¤¬¤ª¶â¤ÏÃù¤Þ¤ë¡Ë
¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»þÃ»¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ê¤Û¤É¤Û¤É¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤¬¤ª¶â¤Ï¿´ÇÛ¡Ë
£ÌÜÉ¸³Û¤ËÃ£¤·¤¿¤éFIRE¤¹¤ë
¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤ò¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç»ÄºÄ¤Ï2980Ëü±ß¡¢Ëè·î8Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤Ç35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¤¥ÉÃÄ¿®¤Î¤¿¤á¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Ï0.629¡ó¡ÊÊÑÆ°¡Ë¤È°ìÈÌ¤ÎÃÄ¿®¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤¬½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·«¾å¤²ÊÖºÑ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï»ä¤Î»à¸å¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Ë¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤¨¤Æ35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤ª¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ð¸îÈñ¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ï³°¹ñ³ô¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¾©³Ø¶â¤Ê¤É¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾©³Ø¶âÊÖºÑºÑ¤ß¡Ë¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡Ëº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â55ºÐ¤Þ¤Ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»þÃ»¤â¤·¤¯¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¾ì¹ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸·¸¡¢»öÌ³¤Ê¤ÉÇ¼´ü¤ä¥Î¥ë¥Þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£»þµë¤Ï1150±ß¤¬²¼¸Â¡£1Æü5»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç·î¼ý10Ëü±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¡£
¡Ê2¡Ë¼ñÌ£¸ä³ÚÈñ¤ÎÆâÌõ
¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦ÈþÍÆ¡¿1Ëü±ß
¡¦¼ñÌ£¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¦°û¿©Èñ¡Ë¡¿1Ëü±ß
¡¦²ÈÂ²¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¿1Ëü±ß
¡Êº£¸å¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¸º¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ªÇ¯¤ÎÍ½»»¤À¤±¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ê3¡ËÂà¿¦¶â¤ÎÍÌµ
Âà¿¦¶â¤Ï¤Ê¤·¡£
¡Ê4¡ËÅê»ñ¤Î¾ÜºÙ
Åê»ñÁ´ÂÎ¤Ç·î20Ëü±ßÄøÅÙ¹ØÆþ¡£¥á¥¤¥ó¤ÏÀÑÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥É¡£
¡¦iDeCo¡¿180Ëü±ß¡ÊËè·î2Ëü3000±ßÀÑÎ©¡Ë
¡¦NISA¸ýºÂ¡¿Åê»ñ¿®Â÷130Ëü±ß¡¢¸ÄÊÌ³ô180Ëü±ß
¡¦ÆÃÄê¸ýºÂ¡¿³ô¼°1210Ëü±ß
¡¦°Å¹æÄÌ²ß¡¿200Ëü±ß
¡¦Â¾¤Ë¡¢CFD¼è°ú¤äFX¤Ê¤É¡¢»þ´Ö³°¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÍÑ»ñ¶â¤Ë100Ëü±ß
¢§FP¿¼Ìî¹¯É§¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§ÌµÍý¤Ê·ÑÂ³¶ÐÌ³¤ÏÂè°ì¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÇÏ·¸å»ñ¶â³ÎÊÝ
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§FIRE¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§ÌµÍý¤Ê·ÑÂ³¶ÐÌ³¤ÏÂè°ì¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶âÍ»»ñ»º¤âºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁá´üÂà¿¦¡×¤â¼«¿È¤Î·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ÎÁá´üÂà¿¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¡£¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¡¤Î¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡Ö55ºÐ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£55ºÐ¤Ï15Ç¯¸å¡£¸½ºß¡¢ÃùÃß¤ÈÅê»ñ¤Ç·î¤Ë·×25Ëü±ß²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö300Ëü±ß¡ÊÍèÇ¯°Ê¹ßÈ¯À¸¤¹¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ï²È·×ÀáÌó¤Ê¤É¤ÇÁê»¦¤È¤¹¤ë¡Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤¢¤ë¶âÍ»»ñ»º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢55ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Ï6700Ëü±ß¡ÊÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ï¸µËÜ¥Ù¡¼¥¹¤Ç»î»»¡£°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤´ËÜ¿Í¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ï·¸å¤òÉÂµ¤¼£ÎÅ¤ÇÈñ¤ä¤¹¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÇÏ·¸å»ñ¶â³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼¡¤Î¢¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¶ÐÌ³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¯¤Æ50ºÐ¤Þ¤Ç¡£Áá¤¯Âà¿¦¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¢¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤¹¤°¤Ë´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¥»¥ß¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢45ºÐ¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦»þ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï3700Ëü±ß¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¼ê¼è¤ê¤Ç·î10Ëü±ß¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë65ºÐ¤Þ¤Ç20Ç¯´Ö¡£À¸³èÈñ¤¬º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ëè·î9Ëü2000±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2200Ëü±ß¤ò»ñ¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¡¢65ºÐ¤Ç¼ê»ý¤Á»ñ¶â¡áÏ·¸å»ñ¶â¤Ï1500Ëü±ß¡£
65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¼õµë³Û¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Ç12Ëü¡Á14Ëü±ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë13Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬´°ºÑ¤È¤Ê¤ë75ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·î6Ëü2000±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢10Ç¯´Ö¤ÇÌó750Ëü±ß¡£·ë²Ì¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢75ºÐ°Ê¹ß¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«¡¢µÕ¤ËÃùÃß¤Ë²ó¤»¤ë·î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï750Ëü±ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ·¸å¤ÎÍ½È÷Èñ¡Ê°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñÍÑ¡¢½»Âðµ¡´ï¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢Î¹¹ÔÈñ¤Ê¤É¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤âÂç¤¤¯¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¢¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¶ÐÌ³¤ò45ºÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢46ºÐ¡¢47ºÐ¤È·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Î´ü´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÄÇ½¤Ê¤éÂà¿¦¸å¡¢È¾Ç¯¤Ê¤¤¤·1Ç¯¤Û¤É»Å»ö¤Ï¤»¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§FIRE¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î£¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¡ÖÌÜÉ¸³Û¤òÃ£À®¤·¤¿¤éFIREÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖFIRE¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò¡¢»ñ»º¤Î±¿ÍÑ±×¤ÇÀ¸³èÈñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ê´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ñ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·ÑÂ³Åª¤ËÇ¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñÊ¬¤ò±¿ÍÑ±×¤À¤±¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¢¤Î»î»»Æ±ÍÍ¡¢45ºÐÂà¿¦¤ÇÀßÄê¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦»þ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï3700Ëü±ß¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤Ë¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê¤¦¤Á¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¸½¹Ô60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¡Ë¤¬ÊÌÅÓÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï21Ëü5000±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö260Ëü±ß¤Î±¿ÍÑ±×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á»ñ¶âÁ´³Û¤ò±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤ÇÇ¯Íø7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò15Ç¯¡¢20Ç¯¤È·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢±¿ÍÑ±×¤¬À¸³èÈñ¤ò²¼²ó¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸¶»ñ¤¬¸º¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤±¿ÍÑ±×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëFIRE¤ò»Ï¤á¤ë¡ÖÌÜÉ¸³Û¡×¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Êº£¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»Ä¤ëÍ¾¾ê»ñ¶â¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢45ºÐ¤Ç¤Î´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤Ï60ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñÊ¬¤Î¶âÍ»»ñ»º¤·¤«³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
50ºÐ¤Ê¤éÂà¿¦»þ¤Ë5200Ëü±ß¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¤¶¤Ã¤È3800Ëü±ß¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë4550Ëü±ß¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ç¯¶â¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê650Ëü±ß¡£¤³¤ì¤òÏ·¸å¤ÎÍ½È÷Èñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë50ºÐ¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤â±¿ÍÑ¤ÎÍ¾Íµ»ñ¶â¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿ÍÑ¤Ë²ó¤·¤¿»ñ¶â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥í¥¦¥ë¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢Â»¼º¤ò¤è¤êÍÞ¤¨¤ëÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£50ºÐ¤Ç5200Ëü±ß¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢FIREÀ¸³è¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶â³ÛÅª¤Ë¤ÏÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À·üÇ°¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î¶ÐÌ³¤ò10Ç¯´ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÌÜÉ¸³Û¤Î¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢FIREÀ¸³è¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Î·ÑÂ³¤È¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹Á°¤Ë¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î·«¾å¤²ÊÖºÑ¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£³Î¤«¤Ë·«¾å¤²ÊÖºÑ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤ÐÍøÂ©Ê¬¤ÇÍÍø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá´üÂà¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¶âÍø¤â¹â¤á¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹²¤Æ¤Æ·«¾å¤²ÊÖºÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Î¶ÐÌ³Àè¤òÂà¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ç¤¢¤ì¡¢´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç¤¢¤ì¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹À¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«Âç¤¤Ê»Ù½Ð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯¶â¼õµë¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶âÍ»»ñ»º¤Ï¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¥í¥¦¥ë¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¿¼ÌîÀèÀ¸¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¾ò·ï¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯Íê¤ì¤ë¿ÈÆâ¤â¤ª¤é¤º¡¢Æ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«»ñ»º¤òÃÛ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤ÈÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡ÖÁá¤¯Âà¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤È5Ç¯¡¢¸µµ¤¤ËÆ¯¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿¼Ìî ¹¯É§¤µ¤ó
¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óFP¤Î1¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²È·×´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤äÅê»ñ¤Î·¼ÌØ¤Ê¤É¤ª¶â¼þ¤êÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All AboutÃùÃß¡¦Åê»ñ¿®Â÷¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¶¿åµþÉð
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)