中高生たちが開発した、画面上で人のように話すキャラクター“デジタルヒューマン”同士が討論するディベート大会が6日、東大駒場IIキャンパスで開催されました。プロデューサーで審査委員を務めたメディアアーティスト・筑波大学准教授の落合陽一さん（37）に、開催の意図を取材しました。

■中高生が約半年かけて“デジタルヒューマン”を開発

“デジタルヒューマンディベート”は、STEAM教育（※）等の発展と普及を目指す団体が、筑波大学の落合陽一研究室と共同で開催しました。（※Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Arts（芸術）、Mathematics（数学）を融合した教育のこと）

今回、落合さんの研究室がひな型となるソフトウエアを中高生3チームに提供。生徒たちがディベートをするための知識やデータなどを入れたり、しゃべる口の動きを調整したりするなど、約半年かけて生成AIを駆使しながらデジタルヒューマンの開発を進めました。

落合さんは冒頭、開催する意図の1つとして「人前に出るとあがっちゃう人はいる。そういう人の手を離れてプログラムが議論する、そういった様相になったら今までとは全然違った才能が開花するかもしれないし、違った考え方の弁論が生まれるかもしれないというのは非常に興味深いと思って、このプロジェクトを始めさせていただきました」と話しました。

■審査基準は“会話のスムーズさ”、“技術面”、“インプット情報”

参加したのは、埼玉県立大宮高等学校の『クレアシオン大宮』、渋谷教育学園渋谷中学高等学校の『渋渋』、東京都立戸山高等学校の『ToyaMind』の3チーム。2校ずつ総当たり戦でテーマをもとに対戦し、審査委員3人が（1）会話のスムーズさ （2）画像の表示やリップシンクといった技術的な観点 （3）いかなる話題にも対応できるように、テーマへのインプット情報が十分であったか をもとにジャッジし、金賞を決定します。

一回戦は＜ベーシックインカム（※）を導入すべきか＞、二回戦は＜安楽死を合法化すべきか＞、三回戦は＜高齢者の運転免許を一定の年齢で返納すべきか＞をテーマに、デジタルヒューマンによるディベートが行われました。（※雇用の状況や収入、資産にかかわらず政府が全ての国民に必要な最低限度の生活費を支給する制度）

■論破の女神 VS 徳川家康が討論 予期せぬハプニングも

通常のディベート大会とは異なり生徒自身が話すことはせず、1人の生徒がパソコンと向き合い、あとの2人は議論の行方を見守ります。“肯定”と“否定”をルーレットで決め、後ろのモニターに映し出したデジタルヒューマンがそれぞれ立論や反対尋問を順番に行っていきます。

＜高齢者の運転免許を一定の年齢で返納すべきか＞のディベートでは、『クレアシオン大宮』が“論破の女神”を目指して作ったというキャラクターで「結論から言えば、絶対に返納するべきね。驚いた？ でもこれは差別じゃない、統計に基づく合理的な区別なのよ。最初に年齢と事故率の相関データを見てもらうわ。75歳以上の運転者が起こした死亡事故の件数は、75歳未満の運転者と比較して2倍以上なのよ。特に操作ミスによる事故は顕著だわ」と、データを交えながら肯定側として意見を話します。

それを受けて、『ToyaMind』は徳川家康のキャラクターで「わしは一律に返納を求めるのは好かぬ。まず、年齢だけで判断するのは愚策じゃ。確かに75歳以上の運転者が起こす事故の割合が高いというデータもあるが、慎重で経験豊富な者も多い。事故率が高いとされるが、速度超過の違反は高齢者の方が少ないというデータもある。重要なのは個々の運転能力を正確に評価することじゃ。己を知り、必要ならば自主的に返納するのが望ましい」と、相手側の意見を受け止めながら、否定側の意見を主張していました。

一方で、同じ事を繰り返してしゃべるなどAI同士が行うディベートならではの出来事も。

デジタルキャラクターの女子高校生“すみれ”で大会に挑んだチーム『渋渋』は、＜安楽死を合法化すべきか＞（肯定側）というテーマでの対決の際、「残された人々への影響ですが、安楽死は家族と患者がどう生きるかを話し合う機会を提供し、むしろ絆を深めることができると考えます。“カラオケで友達と過ごす時間のように”、貴重な対話の時間をもたらすのです」と、事前にインプットしたという“パーソナルな情報”を突然話してしまうハプニングも。生徒たちは予期せぬ発言が出てしまったことに、照れ笑いを浮かべていました。

■落合陽一が語る優勝チームの勝因

金賞に輝いたのは、コンピューター部に所属する中学3年生と高校1年生、ディベート部に所属する高校1年生で構成されたチーム『渋渋』。審査委員の1人である落合さんに勝因を聞くと、「ディベートのやり方と方法論がちゃんと入力されている。反論するときに何を的確に反論するか、どこについての質問をするかみたいなところがプログラムの中に入っている」と評価しました。

中学3年生のメンバーは、「今回、AIを中心に色々活動することでAIの有用性を再確認できた。これから勉強していきたい」と興味を持ったことを明かしました。

■落合陽一「高校生の競技の中で珍しい」 今回の大会に何を感じた？

落合さんは全体を通して、「人間だったらもっとうまい切り返しをするのに、自分が作ったAIが切り返しがうまくできなくてもどかしそうにしているなとか、ミスったこと言って照れてるなって。（従来のディベート大会で）しゃべっている本人だと焦ってくる。だけど、自分から離れたものがやっている様子をちょっと後ろで見るっていうのは高校生の競技の中で結構珍しい動き。感覚として面白くて新しいなと思いました」とコメント。

また、「プログラムを書くのも簡単になってきた世界なので、自分が思ったものを作って予想外のものをみんなで見て楽しむっていうのは結構面白いなと思っていて。これって世界のどこにもない不思議な大会じゃないですか。そういうものを高校生が主体的にプレーヤーとして参加できるっていうのは、テクノロジーが進んできたおかげ。10年前にやろうと思ったら絶対にできない。テクノロジーが発達してきて、テックなのかアートなのか文化なのか分けられないようなものが、ある種の意味を持ち出すというのが今風だなと思います」と語りました。