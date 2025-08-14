松たか子＆まさかの人物が…『しあわせな結婚』仰天のラスト1分

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本作は、50年間“独身主義”を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が、運命的に出会ったミステリアスな美術教師・ネルラ（松たか子）と電撃結婚するも、次第に妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく、というマリッジ・サスペンスだ。

8月14日（木）に放送された第5話のラストでは、“ある人物”が意外な宣言をして、視聴者が仰天する幕引きとなっていた。

【映像】ネルラの前に現れた意外すぎる味方は…

◆「あなたのために」

ネルラ（松）が15年前に起きた事件の殺人犯だと考え、これまで異常なほどの執念で捜査を進めてきた刑事の黒川竜司（杉野遥亮）。しかし、前回第4話でネルラ（松）から「好きなの？」と言われて以来、自分の気持ちを自覚し、置かれた立場との狭間で葛藤していた。

そして続く第5話では、黒川がネルラの夫・幸太郎（阿部）に、ネルラから「好きなの？」と尋ねられた件を打ち明ける展開に。

黒川は「ありえないです。自分は刑事ですから」と続けたが、幸太郎は「まあ刑事ならそう言うしかないですよね。でもお気持ちはわかりました」と言い、「これから惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と驚きの言葉を告げた。

これに黒川はハッとした表情を見せる。

そして時間が経ち、黒川がネルラの家の近くにいると、ちょうどそこにネルラが帰ってきた。

ネルラが「わたしを待ってたの？」と尋ねると、黒川は「はい」と肯定。続けて、「真犯人は、自分が見つけます。あなたのために」とネルラのために動くことを宣言した。

ずっとネルラを追い詰めようとしていた黒川の変化に驚かされる第一部のクライマックスとなった。