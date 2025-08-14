2026年に続編の放送が決定している俳優の堺雅人（51）の主演のTBS「VIVANT」の公式SNSが14日に更新され、公開された写真が注目を集めている。

主人公・乃木憂助（堺雅人）が訪れていた神田明神（東京）でポーズするドラム（富栄ドラム）の写真が公開された。写真には「VIVANT」の文字が大きく描かれており、下に小さく「THE JOURNEY GOES ON」「COMING BACK 2026」と添えられていた。

前作は、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく冒険活劇さながらの物語だった。緻密に張られた伏線により謎が謎を呼ぶ展開で高視聴率をマークした。

ドラムは公安刑事・野崎守（阿部寛）の右腕として活躍。続編決定が発表された6月11日の取材会では、ドラムの続編出演が明らかになっており、そのほか、どのキャストが続投となるのか、注目を集めている。

ネット上では「ドラム〜」「久しぶりのドラム」「ドラムさんキター」「ドラム、超うれしい、超うれしい」などの声が上がっていた。