¡¡ÊÛ¸î»Î¤Î¶¿¸¶¿®Ïº»á¤¬£±£´Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¶¿¸¶»á¤Ï£··î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Îµ¿¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£±£±Æü¤Þ¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£±£µÆü¤ËÂÎÄ´°­²½¤·¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢£É£Ã£Õ¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÆü¡¢°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶¿¸¶»á¤ÏÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï¡¢¡Ø¤Ó¤Þ¤óÀ­ÂçºÙË¦·¿£ÂºÙË¦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡Ù¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª°ìÈÌÅª¤Ê·¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢£Ã£Ä£µÍÛÀ­¤È¤¤¤¦Í½¸åÉÔÎÉ¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É¸½àÅª¤Ê¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤âÊ»ÍÑ¤·¡¢ÁêÅö¤ÊÄ¹´ü´Ö¡¢¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤âÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÂ¾õ¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¶¿¸¶»á¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æ®ÉÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÉÂ¾õ¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÈ¯¿®¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¸¢ÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¡×¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢µ¤ÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡ØÌô¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡Ê¸¾Ï¤ÎÅê¹Æ¤Ï½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤È»×¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆþÎÏ¤·¤ÆºîÀ®¤·¡¢È¯¿®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£