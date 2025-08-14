ただ見つめるだけ、その表情が画になった。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。岡本詩菜が新田渓へ向けた視線に、視聴者がざわつく一幕があった。

【映像】クールな最強ポーカー美女の“試すような視線”

岡本が17万3500点、対する新田は19万8500点とほぼ横並びの状況。ここで岡本はスペードとハートの「J6」というハンド。新田はダイヤの「K4」というハンドで、勝率95％と優勢。フロップにはダイヤの「J」、ハートの「4」、スペードの「K」が開かれた。

フロップは新田がチェック、岡本が4000点のベットを選択。そこへ新田は1万2000点にレイズ。岡本はそれをコールした。ターンではハートの「2」が現れ、新田は1万6000点をベット。再び岡本がコールすると、実況の田口尚平は「さあ、ポットが膨らんできた！」と声を弾ませ、勝負の熱を伝えた。

リバーはスペードの「4」。これで新田にフルハウスが完成。状況は一変し、あとはいかに岡本からチップを引き出すかという局面に。ボードを見つめて熟考する新田に対し、岡本は試すような視線を送り続けた。その張り詰めた眼差しに、視聴者からは「見てるな」「美人さん」「緊張する」などと反響が上がった。

勝負の結末は、新田が3万6000点をベットしたところで岡本がフォールド。淡々と岡本は次のハンドへと意識を向けた。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）