「Tシャツに頼りがち」な人に“この1枚”！【ユニクロ】秋まで長く使えそう♡「大本命トップス」

ついつい「Tシャツに頼りがち」な夏スタイル。でもたまには違うおしゃれも楽しんでみない？ 今買うなら、秋まで長く使える “ニットトップス” がおすすめ。Tシャツよりもきちんと感が出て、上品にきまりそうなのが魅力。今回は【ユニクロ】で見つけた、大人に似合う「大本命トップス」をご紹介。週5でユニクロを着るマニアライターの、リアルな視点でお届けします！

Tシャツ感覚で着回せるミラノリブセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\2,990（税込）

普段Tシャツルックが多い人にこそおすすめしたいのが、このサマーセーター。筆者も週2で愛用しています。Tシャツ感覚で着られるシルエット、それでいてカジュアルになりすぎずにクリーン見えするところがお気に入り。ハリ感のあるミラノリブの編み地が高見えポイント。しかもニットなのに洗濯機でケアOK。何度も洗濯していますが型崩れしにくく、この秋もガンガン活躍させる予定です！

今季トレンドの襟付きニットトップス

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

発売前から公式オンラインストアで一目惚れしたカーディガン。SNSでもバズったリブポロに、半袖バージョンが登場ということで気になっています！ これまでのユニクロのリブトップスと比べると、リブが太めでカジュアル感がアップしているよう。フィット感のあるシルエットですっきり見えも期待大。タンクやキャミの上に羽織ったり、ボタンを全て留めてプルオーバーとして着回したりできるのも嬉しいところ。襟付きニットトップスは今季のトレンドなので、一点投入でグッとコーデの鮮度が高まりそう。

一枚あれば頼りになる！ シアー感が魅力のカーディガン

【ユニクロ】「ライトVネックカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

室内はエアコンが効いて外は猛暑、温度調節が大変……。そんな今の時期におすすめなのが、薄手のカーディガンです。もう何年も前から愛用しているほどお気に入り。旬のシアー素材で暑すぎることなく、さらりと快適な着心地。ほどよい透け感も魅力で、キャミに羽織れば大人っぽい肌見せコーデが即完成。秋にはブラウスやロンTの上に重ねるのもあり。一枚持っておけばシーズンレスに頼れる優れものです。

大人の抜け感が醸せるニットベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

店頭で一目惚れし即ゲットしたニットベスト。メンズならではのざっくりとしたサイズ感で、華奢見えも狙えます。まだまだ暑い今の時期は、ノースリインナーに重ねたヘルシーなスタイルがおすすめ。リラックス感のあるシルエットが大人の抜け感をプラスしてくれます。秋にはシャツの上に羽織ってプレッピーに着こなすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子