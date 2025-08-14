牛丼チェーン「吉野家」が14日、公式X（旧ツイッター）を更新し、この日のライブで芸能界を引退した元モーニング娘。の道重さゆみ（36）にエールを贈った。



【写真】名シーン…道重のモー娘。卒コン

「道重さゆみさんへ」と題して掲載された文書の全文は以下の通り。



◇ ◇

さゆ丼から、もう10年！！

まさかこんな日が来るとは夢にも思いませんでした

やはり、さゆみんとの思い出は「さゆ丼」ですね！

ファンを一番に想うさゆみんだからこそ「さゆ丼」は生まれて、吉野家125年の歴史に刻まれるべき伝説になりましたｗ

そのあとも、インスタライブなどで吉野家を紹介してくれたり、ラジオで吉野家愛を語ってくれたり、吉野家とさゆみんはどこかで繋がっていると勝手ながら感じていました！

今日もかわいい！

明日はもっとかわいい！

さゆみんの姿が明日から見られないのはとっても残念ですが、、、

22年間の芸能活動本当にお疲れ様でした！！！！！

最後に、、、うさちゃんピース！

◇ ◇



さらに、2014年の道重のモー娘。卒業コンサートにも言及。「卒業コンサートが、ついこの前に感じるぎゅう」と懐かしんでいた。



吉野家の「焼鳥つくね丼」はファンの間で「さゆ丼」と呼ばれていた。「さゆ丼」が縁で、2013年には道重が1日店長を務めてPR活動を行ったこともあった。



（よろず～ニュース編集部）