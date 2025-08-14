欧州最高の栄誉バロンドール候補に「なぜか入らなかった5名」

先日発表された2025年バロンドール候補30名。世界で最も大きなサッカー選手の個人賞であり、プレーヤーなら誰もが獲得したい栄誉である。

今回は『Planet Football』から「なぜか2025年バロンドール候補に選出されなかった選手」をご紹介する。

ジャマル・ムシアラ

クラブ：バイエルン・ミュンヘン

代表：ドイツ

最も明白な選手はジャマル・ムシアラだ。彼にとって2024-25シーズンはキャリア最高のものであった。22歳の彼はヨーロッパ5大リーグ全体でも『Whoscored』の平均評価で9位に入っていたほどである。

バイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ優勝に大きく貢献したスター選手の一人であり、ジュード・ベリンガムやヴィニシウス・ジュニオールなどよりも良い年を過ごしたことは間違いない。

ただ、FIFAの肝いりであったクラブワールドカップでバイエルン・ミュンヘンは残念な結果に終わり、彼も左腓骨を骨折する大ケガを負ってしまった。

ブラッドリー・バルコラ

クラブ：PSG

代表：フランス

このフランス人ウインガーは、昨季のヨーロッパ主要リーグで「ゴールもアシストもニ桁」だったわずか6名の選手うちの一人であった。

14ゴール10アシストと、出場91分ごとに得点に関与し、ルイス・エンリケ監督率いるパリ・サンジェルマンの3冠に大きく貢献した。チャンピオンズリーグ決勝でも最後のゴールをアシストした。

またクラブワールドカップでもレアル・マドリー相手の大勝で4点目を演出。30人の候補のうちパリ・サンジェルマンは10人も選出されているが、なぜかバルコラの名前はない。

モイセス・カイセド

クラブ：チェルシー

代表：エクアドル

バロンドール受賞者であるロドリが過去12ヶ月間ずっと怪我で離脱していたことを考えれば、モイセス・カイセドは現在「世界最高の守備的ミッドフィルダー」であろう。

チャンピオンズリーグへの復帰を果たしたクラブ、そしてクラブワールドカップ優勝を果たしたクラブにおいて、カイセドは傑出した選手であった。

もし決勝戦でコール・パーマーがあれほど爆発していなければ、カイセドが最優秀選手賞になっていてもおかしくはなかった。

ライアン・フラーフェンベルフ

クラブ：リヴァプール

代表：オランダ

アレクシス・マカリステルは、イングランド・プレミアリーグ優勝を果たしたリヴァプールから選出されたプレーヤーの一人だ。

他のフィルヒル・ファン・ダイクやモハメド・サラーの選出に誰も問題は感じないだろうし、マカリステルが評価されるのも嬉しいことだが、今年のバロンドールにMFを選ぶとしたらフラーフェンベルフであろう。

23歳の彼は驚くべき活躍を見せた選手であり、しかもアルネ・スロット監督の下で中盤の底にコンバートされたことで大きな飛躍を遂げた。

オマール・マルムシュ

クラブ：アイントラハト・フランクフルト→マンチェスター・シティ

代表：エジプト

モハメド・サラーは昨季のヨーロッパでゴール数もアシスト数も傑出していた選手であり、圧倒的な存在感を見せた。彼が表彰台に上がっても誰も文句はないだろう。

ただ、オマール・マルムシュが最終候補に載っていないことは残念なものだ。彼はアイントラハト・フランクフルトとマンチェスター・シティで22ゴール9アシストを記録した選手だ。

ハリー・ケインやキリアン・エムバペに続いてのゴール関与数4位だった彼がバロンドール候補に入らなかったことは意外な結果だ。