スポーティーでも可愛く盛る♡ 機能性バツグンな「アウトドアコーデ」の魅力

この夏は、思いっきりアウトドアを楽しみたいあなたへ！そこで今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、キャンプやグランピングにぴったりな「アウトドアコーデ」をお届けします。おしゃれに盛りながらも、心ゆくまで自然を楽しめるコーデを参考にしてみて♡

キャンプはスポカジュアルでガチる 本気のキャンプに出かけるなら、とにもかくにも動きやすさが一番重要。 汚れても罪悪感のないアイテムかつ、スポーティなコーディネートで心ゆくまでアクティブな時間を過ごしちゃおう！

Cordinate シャカシャカ×大きめサイズのサロペットが過ごしやすい ゆとりのあるサロペットは、インナーにもたつかないサイズ感のTシャツをあわせて。 サロペット 15,950円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）クロップドTシャツ 4,950円／アディダス オリジナルス（アディダス）保冷レジャーバッグ 3,960円／PLAZA スニーカー 12,980円／ニューバランス（ニューバランスジャパン）

グランピングは甘カジュアルOK！ キャンプよりも、動いたり汚れたりせずに楽しめるグランピングなら、カジュアルななかに甘さを入れても問題なし♡ ただ、多少は動く場面もあるから、盛りすぎには要注意！

Cordinate ラクちんなオーバーオールにフリルや肌見せで甘さを 清潔感のある白メインのコーデなら、自然の中でも乙女チックに。 フリルオーバーオール 4,290円／emsexcite（R1000）キャップ 4,400円／フォーティーセブン スニーカー 11,000円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）

あると便利なジップパーカ 自然の中で過ごすなら、朝夜の気温の変化や日焼けへの対策は必ずしておくべき。 そこで重宝するのが持ち運びやすいジップパーカなんです！

Cordinate 軽やか素材でパッカブル仕様が使える！ 夏のアウトドアなら、保温性よりもさらっと羽織れる薄手の生地を選ぶのがマスト。 パッカブルジャケット 21,780円／マーモット×レイビームス（レイ ビームス 新宿）ボーダータンクトップ（一部店舗限定）3,490円／Gap ニットパンツ 13,750円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDIJAPAN） 撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）、中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

中川紅葉