スポーティーでも可愛く盛る♡ 機能性バツグンな「アウトドアコーデ」の魅力
この夏は、思いっきりアウトドアを楽しみたいあなたへ！そこで今回は、中村里帆・本田紗来・中川紅葉とともに、キャンプやグランピングにぴったりな「アウトドアコーデ」をお届けします。おしゃれに盛りながらも、心ゆくまで自然を楽しめるコーデを参考にしてみて♡
キャンプはスポカジュアルでガチる
本気のキャンプに出かけるなら、とにもかくにも動きやすさが一番重要。
汚れても罪悪感のないアイテムかつ、スポーティなコーディネートで心ゆくまでアクティブな時間を過ごしちゃおう！
Cordinate シャカシャカ×大きめサイズのサロペットが過ごしやすい
ゆとりのあるサロペットは、インナーにもたつかないサイズ感のTシャツをあわせて。
グランピングは甘カジュアルOK！
キャンプよりも、動いたり汚れたりせずに楽しめるグランピングなら、カジュアルななかに甘さを入れても問題なし♡
ただ、多少は動く場面もあるから、盛りすぎには要注意！
Cordinate ラクちんなオーバーオールにフリルや肌見せで甘さを
清潔感のある白メインのコーデなら、自然の中でも乙女チックに。
あると便利なジップパーカ
自然の中で過ごすなら、朝夜の気温の変化や日焼けへの対策は必ずしておくべき。
そこで重宝するのが持ち運びやすいジップパーカなんです！
Cordinate 軽やか素材でパッカブル仕様が使える！
夏のアウトドアなら、保温性よりもさらっと羽織れる薄手の生地を選ぶのがマスト。
撮影／小林真梨子 スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）、中村里帆
