【無印良品】1000円値上げの商品も……9月の価格改定前に買っておくべき「おすすめアイテム」4選
2025年6月にニュースリリースで発表されていた無印良品の価格改定。9月5日より、生活雑貨26品目、食品59品目、計85品目が価格改定で値上げとなり、食品5品目については容量変更が実施されます。
対象商品の中に、日常的に利用しているものが多くあるという人もいるのではないでしょうか。9月5日の値上げ前に買っておくことで、多少の節約につながります。今回は、値上げ前に買っておきたい無印良品のアイテムをご紹介します。
※本記事内の価格表記は全て税込です
『気候変動などを理由にコーヒー豆、米、カカオ、紙、陶土などの原料価格の高騰、物流費高騰や人件費上昇、および円安の影響などから、企業努力によるコストの吸収が厳しい状況となりました』
今の状況を考えると、致し方ないことでしょう。
生活雑貨のハウスキーピングカテゴリからは4品が値上げされます。その中でも特に利用者が多いであろうものが、「再生紙 トイレットペーパー 5倍巻 シングル 4個入り」。現在599円のところ、9月5日より699円となり、約16.7％の値上げとなります。
無印良品の5倍巻トイレットペーパーは、取り替える回数が激減することで家事がラクになり、保管場所も省スペースで済むので、利用している人も多いはず。必ず使うものですし、腐るものでもないので、値上げ前に買っておくのがおすすめです。
このほか、生活雑貨では事務用品として「セロハン粘着テープ」が250円から290円となったり、「萬古焼 土鍋」が5990円から6990円となるなど、値上げ額が大きいものもあります。
カレーをはじめとしたレトルト食品が多くそろう無印良品。レトルト食品は7品目が値上げ対象となっています。その中でも、炊飯時に一緒に入れるだけでおいしい鯛めしができる「炊き込みご飯の素 金目鯛ごはん」は、390円から490円に。約25.6％の値上げです。
このほか、「素材を生かした牛ばら肉の大盛りカレー」は350円から390円になります。
冷凍食品は4品が値上げ対象となっています。自宅にいながら本格的な韓国の味が楽しめると人気の、冷凍食品「キンパ」。「キンパ プルコギ」は650円が750円となり、約15.4％の値上げです。
無印良品の数あるお菓子の中でも、安定のおいしさで懐かしささえも感じる味なのが「てんさい糖ビスケット」。こちらは120円という価格は変わらず、容量が現在80gのところ、9月5日以降は76gとなります。
このほか、菓子は26品目が、コーヒー飲料は17品目が値上げされます。
日ごろ利用しているものが多い人は影響が大きいはず。購入できるものは9月5日より前に入手しておくことをおすすめします。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
