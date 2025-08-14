Kis-My-Ft2¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿14Ç¯¤Îµ°À×¨¡¨¡¡È¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤ÎÅÐ¾ì¤ä¿·¶Ê¤Î½éÈäÏª¤Ê¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºËþºÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²Á´¹ñ8ÅÔ»Ô24¸ø±é¤Ç24.9Ëü⼈¤òÆ°°÷¤¹¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎKis-My-Ft2¡£µÇ°⽇¤¹¤Ù¤CD¥Ç¥Ó¥å¡¼⽇¤Î8⽉10⽇¡Ê⽇¡Ë¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
8⽉10⽇¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15Ç¯⽬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤¿Kis-My-Ft2¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥¹¥Þ¥¤¡Ë¡£¤³¤Î⽇¤Î¸ø±é¤ÎÁ°¤Ë⾏¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢µÇ°⽇¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê⽇¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¥ö⾕ÂÀÊå¤µ¤ó¡£µÜ⽥½ÓºÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È⼀½ï¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£Àé²ì·ò±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ6⼈¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë⽴¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤³¤È¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢⼆³¬Æ²⾼»Ì¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¡¼¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñ⽴¶¥µ»¾ì¤È¤«⼤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢²£Èø¾Ä¤µ¤ó¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È·ò¹¯¤Ç¡Ä¤º¤Ã¤È¥í¡¼¥é¡¼¤òÍú¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¶Ê¤Ç¤â¥í¡¼¥é¡¼¤òÍú¤¤¿¤¤¡×¤È⽬É¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£²ñ⾒¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£⽇¡¢Ìµ»ö¤Ë14¼þÇ¯⽬¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é15Ç¯⽬¤ÎÀá⽬¤ÎÇ¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È⽟¿¹ÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Äê¹ï»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿18»þ¨¡¨¡¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤¿6⼈¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¡¼¤Î¹ë²Ú°¼à¥²Ö⽕¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¶õ¤«¤é²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£1¶Ê⽬¤Ï¡ÖCurtain call¡×¡£¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿⼈¡¹¤òÌ´¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤ÏËë³«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£⼤⼈¤Î⾊µ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é14Ç¯¤Î⽉⽇¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÖHey¡ª ²£¥¢¥ê¡ª Áû¤²¤ë¤«¡© O.K¡ª ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¢¤ª¤ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇËÁÆ¬¤Ï¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤ÎÌ¥⼒¤òÁ´³«¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼À⾛´¶°î¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖFREEZE¡×¤ä¡ÖTonight¡×¤ò·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î⼀ÂÎ´¶¤ò⾼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î±é½Ð¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¶áÇ¯⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬Ãæ⼼¤Ë¹Í°Æ¤òÃ´Åö¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡ÖMAGNET¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡ÖFACT¡Ê»ö¼Â¡Ë¡×¤«¤é¤Ê¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ⽣¤Þ¤ì¤¿⾳³Ú¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÁê⼿¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ⽣¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊËþ⽉¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤Ã¤¿MAN WITH A MISSION¤ÎKamikaze BoyÄó¶¡¶Ê¡ÖGlory days¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¥À¥ó¥¹¤â¼è¤ê⼊¤ì¤é¤ì¡¢MAN WITH A MISSION¥ï¡¼¥ë¥É¤òÉ½¸½¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤ª⼆⼈¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î±ßÂî¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢14¼þÇ¯¤ò¤Í¤®¤é¤¦ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ªfeat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤òÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¡£¥µ¥Ó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò8⼈¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£µÜ⽥½ÓºÈ¤µ¤ó¤¬¡ÖKis-My-Ft2¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ª⼆⼈¤È¼¡¡¹¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¾ì⾯¤â¡£³Ú¶Ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¤äÍ«Ýµ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯¿á¤⾶¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¤¬¡¢¥ê¥Ï¤Î¸å¡¢⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ª⼆⼈¡£¡ÖÂæ»ì¤ò⾔¤¦¤È¤³¤í¤Ç⾔¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤´¤¤¥°¥À¥°¥À¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¡Ø⾃Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«±ÇÁü¤Ç⾒¤¿⽅¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¥Ë¥«¤ËÀâ¶µ¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³Ú²°¤ÇÌÔÎý½¬¤·¤¿¤È°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤ª⾦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ï´°àú¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¡£ÉÙß·¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î1¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë13»þ⼊¤ê¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¿Ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²ñ¾ì⼊¤ê¤·¤Æ¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤â⾶¤Ó½Ð¤¹¡£¡Ö¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤ª⼆⼈¤Ë⽣ÇÛ¿®¤â¤¢¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥À¥á¤À¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò⼊¤ì¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤ª⼆⼈¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îµî¤êºÝ¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£³§µ¤»ý¤Á¤â⼀¤Ä¡¢¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â⼤´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Öº£¥¥¹¥Þ¥¤¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢±þ±ç¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é⽣¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä°¤¯⼈¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç²Î¤¦6⼈¡£ÌÀ⽇¤Ïº£⽇¤è¤ê¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢⼼¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤è¤Í¡£¥á¥í¤¤¡×¤È⽟¿¹¤µ¤ó¡£Àé²ì¤µ¤ó¤â⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤â¡Ö¥á¥í¤¤¤Í¡Á¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£·«¤êÊÖ¤·¡È¥á¥í¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î²ñ¾ì¤ò¾È¤é¤¹¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢14th Anniversary¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬LED¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î⽣ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öº£⽇¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤ÁKis-My-Ft2¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼⽇¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜ⽥¤µ¤ó¡£¡Ö¡ÊLED¤Ë²ñ¾ì¤ÎÍÍ⼦¤¬¡Ë±Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¡È¥¥ã¡¼¡É¤Ã¤Æ⾔¤Ã¤¿¤Î¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤È²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤òË«¤á¤ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¡£µÜ⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤Á14Ç¯´ÖÂ³¤±¤ÆÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î⾔ÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë1Ëü5000⼈¤È²¶¤¿¤Á¤ÇÊ¬¤±¤è¤¦¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀÚ¤Ã¤Æ¥í¥Ó¡¼¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ⾔¤¦Àé²ì¤µ¤ó¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°»£±Æ¤â¡£⽟¿¹¤µ¤ó¤¬Ç⽿¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ë·è¤á¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤ë¡£Àé²ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î⼈¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Þ¤¿⼀¸Ä¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê´ò¤·¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤ÇµÜ⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤¢¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦1¸Ä¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£⽇¡¢8⽉10⽇¤Î0»þ¥¸¥ã¥¹¥È¤Ë¤¦¤Á¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëMENT RECORDING¤µ¤ó¤Î¾¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤Ë⼊¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤¿¤è¤Ã¤Æ⽅¡¢¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö´Ñ¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Ç¤¹¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤Î¿·¶Ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈËÜ⽇¤Î8⽉10⽇24»þ¥¸¥ã¥¹¥È¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ⽥¤µ¤ó¡Ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£¤³¤³¤Ç¿·¶Ê¡ÖA CHA CHA CHA¡×¡Ê8⽉11⽇ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤òº£¤«¤é½éÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È⼤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£⽟¿¹¤µ¤ó¤¬¡ÖA CHA CHA CHA¡×¤Ï¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢⼤⼈¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ£¥ö⾕¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê½é¤á¤ÆÄ°¤¯¤±¤É¡Ë¥Î¥ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤Ø¡£
Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡£90Ç¯ÂåÉ÷¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥ô´¶ËþÅÀ¡ª ¥À¥ó¥µ¡¼¤È⼀½ï¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ê¡¢Æ£¥ö⾕¤µ¤ó¤È⽟¿¹¤µ¤ó¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ì⾯¤â¡£½éÈäÏª¸å¤Ï¡¢¡ÖºÇ⾼¡ª ¥á¥í¤¤¡ª¡×¤È²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë⼀¶Ê¤Ë⾃¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤ËµÜ⽥¤µ¤ó¤¬¡Ö²þ¤á¤Æ14¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯⽬¤â²¶¤¿¤Á⽌¤Þ¤é¤ºÆÍ¤Ã⾛¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é³§¡¢¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢⽣ÇÛ¿®¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢⽟¿¹¤µ¤ó¤ÈµÜ⽥¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤á¤¬¤Í¤Ë¥·¥Ã¥¯¤Ê⿊¤Î⾐¾Ø»Ñ¤Î⽟¿¹¤µ¤ó¤È¤¦¤µ¤®⽿¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿µÜ⽥¤µ¤ó¤¬Í«Ýµ¤Êµ¤Ê¬¤ò²Î¤¦¡ÖSHINDO¡×¤ÏÊÊ¤Ë¤Ê¤ë⼀¶Ê¤À¡£´é¤ò⾒¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥°¥Ã¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¾ì⾯¤â¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥à¥ó¥¯¤Î¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤·¤ó¤É¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¡£
Æ£¥ö⾕¤µ¤ó¡¢Àé²ì¤µ¤ó¡¢²£Èø¤µ¤ó¤Î3⼈¶Ê¤Ï¡¢¡ÖYummy, lovely night¡×¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥ê¡¼¥ÊµÒÀÊ⽅¸þ¤«¤é⼀⼈¤Ò¤È¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÑëÆá¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë⼤⼈¤Ê⼀Ìë¤òÉ½¸½¤¹¤ë¶Ê¡£Æ£¥ö⾕¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Û¤é¡¢¤¤Ã¤È¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤ÈÊ¨¤¯²ñ¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï3⼈¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·è¤á¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£
⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ö10Ëü±ß¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÇÉ⽣¤·¤¿⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¡£±Ñ¸ì¤¬¶ì⼿¤Ê⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬±ÑÃ±¸ì¤ò¤Ê¤ó¤È¸Æ¤ó¤À¤«¤ò²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í½ÁÛ¤·¤ÆÀµ²ò¤òÅö¤Æ¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè²ó¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£°¤¤¤±¤É¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬º£²óÆÉ¤à±ÑÃ±¸ì¤Ï¡¢debut¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼⽇¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÉ¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤À¤«¶«¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡Ö¥Ç¥Ö¥È¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡Ä¡£¡Ö³§¤Î¥Ë¥«⼒¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊµÜ⽥¤µ¤ó¡Ë¤È⾔¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Ç¥Ö¥È¡×¤Ë¡£Àµ²ò¤Ï¤Ê¤ó¤È¡È¥Ç¥ô¥Ã¥È¡É¤ÇÉÔÀµ²ò¡£¡ÖÀË¤·¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ö⼆³¬Æ²¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤Î⾐¾Ø¤Ç⼀⼈¤Ç¡ÖShake It Up¡×¤òÈäÏª¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤òÍú¤¯¤ÈÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤òÍú¤¤¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥í¡¼¥é¡¼Íú¤±¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Á´°÷¤Ç²ÖÆ»¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±²ó¤ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬Ëþ⾜µ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò⾒¤»¤ë¤È¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¤é¡£¤¢¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤«¤é¤Í¡©¡×¤È´Ö°ã¤¤¤òÀµ¤¹µÜ⽥¤µ¤ó¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼!?¡×¤È⽬¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
²£Èø¤µ¤ó¤¬¡ÖHey¡ª ²£ÉÍ¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤ë¤È·ã¤·¤¯ÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¤¤¤Ä¤â¥é¥¤¥Ö¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖFIGHTERS¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥¹¥Þ¥¤Ì¾Êª¤ÎÆÃ¸úº×¤ê¤¬¡£¥µ¥¤¥ì¥ó⾳¤¬¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¯ÌÄ¤ë¤È⾳⽟¤ò¹ç¿Þ¤Ë±ê¤ÎÆÃ¸ú¤¬À¹⼤¤Ë¿á¤¤¢¤¬¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Á°±ÒÅª¤Ê»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤¿¹¶¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢±ß·Á¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾è¤»¤¿±ß·Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬È¾⽉·Á¤Ë³ä¤ì¤¿¤ê¡¢¾å²¼¤·¤¿¤ê·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Î¶á¤¯¤Ë⾏¤¯¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë±é½Ð¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¶Ê¤òÁ°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£âÁ¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ó¡¼¥à¤¬⾶¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢⼆³¬Æ²¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç½Ð¸½¡£¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï⽟¿¹¤µ¤ó¤ÈÀé²ì¤µ¤ó¡¢¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²¼¤Î²ÖÆ»¤Ë¤ÏµÜ⽥¤µ¤ó¡¢Î¾Â¦¤Î¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤Ï²£Èø¤µ¤ó¤ÈÆ£¥ö⾕¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£⾐¾Ø¤Ï⽣ÃÏ¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤ò´Ú¹ñ¤Þ¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë⾏¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦⽟¿¹¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿⾊Á¯¤ä¤«¤Ê⾐Áõ¤ò⾝¤ËÅ»¤¦6⼈¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥é¡¼⾐¾Ø¤¬¿·Á¯¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î²ÖÆ»¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë⾒⽴¤Æ¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤¬Å¸³«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤ËÆ²¡¹¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖCHEAT¡×¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬⽌¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÌ¥¤»¤Ä¤±¤¿¡£
º£Ç¯1⽉8⽇¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCurtain call¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£32ºîÏ¢Â³¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤«¤éÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£11Ëç⽬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¤Ç¤â¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç13ºîÏ¢Â³1°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏKis-My-Ft2¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç²áµîºÇÂ¿½é½µÇä¤ê¾å¤²Ëç¿ô¤Î¹¹¿·¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2011Ç¯8⽉10⽇¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«18⽇¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÏÅö»þ»Ë¾åºÇÂ®¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡¢¤¢¤ì¤«¤é14Ç¯¡£°¦¤¹¤Ù¤¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â³Î⽴¡£⼤⼈¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë6⼈¤Î15Ç¯⽬¤«¤é¤Î³èÌö¤â⽬¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦¤¯¤µ¤«¤Ù¤Þ¤¡¡¼èºà¡¢⽂¡¦Ê¡⽥·Ã⼦