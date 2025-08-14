好き＆行ってみたい「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「キララ多伎」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふらりと立ち寄れば、その土地ならではの魅力や味覚に出会える「道の駅」。絶景やご当地グルメ、ユニークな体験など、訪れる理由は人それぞれです。そんな中で多くの人が「一度は行ってみたい！」と心惹かれたスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「島根県の道の駅」ランキングを紹介します！
※回答者のコメントは原文ママです
2位：キララ多伎（出雲市）／39票出雲市にある「キララ多伎」は、日本海を一望できる開放感抜群のロケーションが魅力です。夏には海水浴場としてもにぎわい、道の駅から歩いてすぐに美しい砂浜が広がります。名物の「キララパン」や地元で採れた新鮮な海産物、農産物も人気で、ドライブ途中に立ち寄れば旅気分を一層盛り上げてくれます。海と空の青さが印象的な、島根ならではの絶景スポットです。
回答者からは「海が近くて絶景なので写真撮りに行きたいです」（30代女性／茨城県）、「夕日が有名で、温泉や宿泊施設があるから」（40代女性／香川県）、「外見がおしゃれで、まるで海外に行った様に思えそう。近くには、海水浴場もあり、夏に訪れてみたいと思った」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：大社ご縁広場（出雲市）／42票「大社ご縁広場」は、出雲大社観光の拠点として多くの旅行者が訪れる道の駅です。神話の国・出雲らしい雰囲気が漂い、歴史や文化を感じられる展示やお土産が豊富に揃います。広場からは出雲大社周辺の散策もしやすく、観光と休憩を兼ねた便利な立地が魅力。地元グルメや縁起物を通して、訪れる人に“ご縁”の温かさを感じさせてくれる場所です。
回答者のコメントを見ると「出雲大社に行ってみたいと前々から思っていたので、出雲大社に近い道の駅がどんな感じか見てみたいから」（30代男性／静岡県）、「出雲大社の近くで、観光客が多い場所。ご縁をテーマにした道の駅で、特産品やお土産も充実してそうで行ってみたい」（30代女性／秋田県）、「出雲大社に行きたいので、近くでさらに名前にご利益ありそうなのでここに行きたいです」（50代女性／栃木県 ）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)