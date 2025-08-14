「どこのお姫様⁉」浜崎あゆみ、美デコルテ際立つピンクドレス姿に「ほんとお人形さん」「びっくり」の声
歌手の浜崎あゆみさんは8月13日、自身のInstagramを更新。ピンクのドレス姿を披露しました。
【写真】浜崎あゆみ、ピンクのドレス姿に反響！
この投稿にファンからは、「この衣装の時かわい過ぎて声出た」「ほんと1番ピンクが似合うね」「めちゃくちゃかわいくて、びっくりした」「美し過ぎる」「やっぱりピンクの衣装似合ってます」「妖精だー」「衣装もまたまた豪華になってる」「ほんとお人形さん」「えぇぇどこのお姫様⁉笑」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ほんと1番ピンクが似合うね」浜崎さんは「広島TA、準備はおけーー？」とつづり、10枚の写真を投稿。鮮やかなピンクのドレス姿を披露しました。ドレスには花の形をしたフリルがあしらわれ、華やかな印象。美しいデコルテが際立ち、圧巻のスタイルです。
「浜崎あゆみにしか着こなせない世界に1着のドレス」浜崎さんは2024年11月17日の投稿でも、美しいドレスショットを披露。純白のドレスに身を包んだ姿を公開しました。コメントでは、「浜崎あゆみにしか着こなせない世界に1着のドレス」「おひめさま」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
