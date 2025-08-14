¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Îý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡É·èÄê ¸µTrainee A¤ÇÏÃÂê¤ÎÎý½¬À¸¤¬1°Ì¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/14¡Û8·î14Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Îý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¡È¸ø¼°¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤ò¼Â»Ü¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹±Îã¤Î¡È¸ø¼°¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É´ë²è¤â¼Â»Ü¡£Îý½¬À¸¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢1°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1°ÌÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢6¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¸õÊä¤¬¸ø³«¡£¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡¢¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡¢¥Á¥§ ¥ê¥Ö¡¢¤È¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷»þ¤«¤éÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¡¹¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡È¸ø¼°¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡£¿´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖBOYS¶PLANET¡×
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
