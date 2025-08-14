元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫が１４日放送のＴＢＳ系特番「プレバト！！放送５００回３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。スプレーアートコンクールで２位に終わるも笑顔を見せた。

過去、同番組のスプレーアート、水彩画コンテスト、黒板アートなどで２ケタ以上の優勝回数を誇り、アート系絶対王者の座に君臨する光宗。特にスプレーアートでは過去４回優勝の女王として真夏の海をテーマに巨大な絵を描く「真夏のスプレーアート戦」に鈴木亜美、レイザーラモンＨＧらと臨んだ。

スタジオでは「スプレーアートはこれまで、ほとんど勝ってきたんで」と自信満々。「ただハイテンションとか明るさで言ったら、私、ちょっと負ける気がしちゃう」と、おとなしい性格に加え、「真夏」という題材ゆえの不利な点も口に。

「全体的にギャルっぽくしたくて。海を楽しんでるウミガメとかヒトデとか。あと、ヨットを詰め合わせて」というポップな大作「バカンスカメ スエヒロゆき」を披露した。

「日焼けしたウミガメって感じでハートのサングラスを着けさせて。海の物を全部詰め込んで」という派手な作品を競争相手の鈴木も「ギャル感がかわいいですね〜」と称賛した。

スプレーアートの世界的大家・ＫＡＺＺＲＯＣＫ先生の査定はフォトジェニック３０点中３０点、ディテール同３０点、デザイン同３０点、夏のワクワク感１０点中９点の合計１００点中９９点の高得点。

「本当に上手だよ。フリーハンドでやっていて、いいところだらけ」とほめられたが、ランク付けでは、先生が「インパクト、夏ってなると…。ワクワク感はこっちが上」と評価したＨＧの作品に敗れ、２位に。それでも、光宗は「いやあ、でも、ちょっと満足かもしれない」と笑顔を見せていた。