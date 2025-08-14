この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

現役配達員「またしても希少性のある内容が…」マクドナルドのポケモンコラボで再び混乱の危険性を指摘

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「明日から注意？マックのハッピーセット"ポケモンコラボ"で再び混乱の可能性が…」と題した動画を公開した。マクドナルドが8月の3連休を起点に開催したハッピーセット×ポケモンコラボで、先週は「大量の人が押し寄せて大混乱した」と現場の様子と今後の注意点について語った。



レクター氏は、「ポケモンカードの配布で店が大混雑となり、社会問題になった」と指摘。その上で、8月後半から始まる第2弾はカード配布こそないものの、「今度は『秘密のおもちゃ』というレア要素がある。普段より需要が増え、再び人が詰めかけるリスクが十分にある」と警鐘を鳴らした。



特に注目すべきは、マクドナルド本部の対応と現場とのギャップについての見解だ。「前回のちいかわセットで混乱が起きたにも関わらず、全く対策しなかった。いくらなんでも売上志向すぎる」と厳しく指摘。また、転売対策や個数制限の強化など本部発表の内容についても「書き方が曖昧で本当にやるのか怪しい」と疑念を表明し、「割を食うのは現場の店員さん。運営を妨げる行為への対応が現場にしわ寄せされている」と現場目線の問題点を強調した。



また、転売を取り巻く現状にも触れ、「メルカリなどフリマアプリに効果的な対策ができていない。転売ヤーがいることでプラットフォーム側も利益を得ているため、抜本的な改革は難しい」と述べた。



さらに、横浜市の例を挙げて「今年3月ごろから突然デリバリーの商品へのビニール袋の提供が廃止になった。現場の配達員や従業員の負担、オペレーション改善が置き去りにされている」と自身の経験を踏まえて指摘。



動画の最後には、「お盆明けでデリバリーの需要が高まるタイミングに第2弾が始まるため、再度混雑や調理待ちなどに注意してほしい」と呼びかけつつ、「慎重に注文を取ること、無理のない働き方で対応を」と注意喚起で締めくくった。



