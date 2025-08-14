¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¤Ë¥¥å¥ó¡×à¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢á¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ë¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼Ì¿¿½¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡×
¡Ö±«¤¬¤Õ¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢à¾®¹¾¸Íá¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀî±Û¤ò²ÈÂ²¤ÈË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢²ÈÂ²¤ÇÀî±Û¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¡±«¤¬¤Õ¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ!¡¡²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¾¸Í¾ð½ï¤¬»Ä¤ê¡¢¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤â»Ä¤ëºë¶Ì¡¦Àî±Û¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎÎÃ¤·¤²¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡¼¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Á³¤Ê¾Ð´é¸«¤Æ¤ë¤ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¤Ë¥¥å¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼Ì¿¿½¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤È¤·¤«¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþ½÷É±!¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£