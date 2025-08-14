※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

夫は精神的に追い詰めてしまった妻に謝罪し、「再度傷つけられたら即離婚」という条件で関係を修復することに。妻への償いとして新居を建てようと決意した夫は、住宅展示場で出会ったスタッフ・河田と家づくりを進めるうち、やがて一線を越えてしまいます。妻が出産を終えた頃、ようやく病院に現れた夫に、妻は静かに離婚届を出したことを告げ、すでに裏切りに気づいていたことを明かします。夫の不審な行動を知った義母が興信所に依頼し、裏切りは決定的に。しかし夫は「お前のためだった」と逆ギレし、裏切りを正当化。ストレスからの逃避だったと語り、「裏切りくらい許すべき」と支離滅裂な主張を繰り返すなか、突然、義母が現れ…。



■涙を溜めながら妻に謝罪する義母

■謝り続ける母を前に夫は…■隠れて何をやっていたのかも当然知っている義母は「出産直後にこんなことになって、本当に申し訳ない」と、涙ながらに妻に頭を下げます。一方、夫は自分を置き去りにして離婚の話が進められていることに激怒。「妻のために動いてきたのに、急に離婚だなんて困る！」と声を荒らげます。しかし、妻たちはすでに夫の“サプライズ新居計画”も含め、すべてを把握済み。今さら何を言っても、もう遅いのです…。(まるき八郎)