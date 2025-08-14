2022年の北京冬季オリンピックにスキークロスで出場した新潟県長岡市出身の古野慧選手が、夏休み中のジュニア選手たちに特別レッスンを行いました。

8月13日、長岡市の体育館でスキーの特別教室を開いたのは、スキークロスで2022年の北京冬季オリンピックに出場した古野慧選手。



小学生時代に所属していたスキークラブの小中学生11人に、実際のレース映像を交え、自身が分析したスピードを落とさずに滑るポイントを解説しました。そして…





【齋藤正昂アナウンサー】「雪の上を滑れない夏場だからこそできる基礎的なトレーニングを、子どもたちは古野選手から学びます」雪のない時期にやっておきたい姿勢を保つために必要な腹筋のトレーニングや股関節の柔軟性を上げるストレッチなどを指導。【古野慧 選手】「陸上でこの動きができないということであれば、雪の上でもできない。まずは、可動域を少しでも上げていく」地元出身のオリンピアンからの指導に参加した子どもたちは…【子ども】「オリンピックに出ている人に教えてもらってうれしかった」【子ども】「すごく分かりやすかったし、冬のスキーですごく生かせるなと思った」古野選手は自分の競技人生の原点であるクラブでの指導を通し、来年に迫った冬季オリンピックでのメダル獲得への思いを強くしていました。【古野慧 選手】「2022年の北京オリンピックは1回戦で転倒してすごく悔しい結果になってしまったので、そのリベンジをしっかり果たしたい」古野選手は10月中旬から海外遠征を行い、冬のシーズン開幕に備えます。