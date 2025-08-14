¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡¢¥Ý¥ë¥Î¶È³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥®¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡ÙÃÇ¤Ã¤Æ¸å²ù
¡¡¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ø¥ì¥ô¥§¥Ê¥ó¥È:¡§ÁÉ¤¨¤ê¤·¼Ô¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡¢¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤Ë¡Ø¥Ö¥®¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¸å²ù¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¡¢Esquire»ï¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ç¡¢¡Ø¥Ö¥®¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤¬¸À¤ï¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ËÍ¤ÎºÇÂç¤Î¸å²ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥®¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ö¥®¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Î¥Ý¥ë¥Î¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Ý¥ë¥ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¼ç¿Í¸ø¥¨¥Ç¥£¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬±é¤¸¤¿¤¬¡¢Åö½é¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ò»ØÌ¾¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥¨¥Ç¥£Ìò¤Ï¡Ë¥Þ¡¼¥¯°Ê³°ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ã¤È±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿»þ¡¢·æºî¤À¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å²ù¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÏÃ¤¹¤Î¤ÏÈéÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¼ã¤Æü¤Î¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ò¸«¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£Ìò¤ËÈà¤ò´õË¾¡£ÃÇ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼«¿È¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¥¦¥©¡¼¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¸å¤Ë¡Ø¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Æ¥Ã¥É¡Ù¡Ê2006¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿Ãç¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Ç30Ç¯±Û¤·¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¡¢Æ±ºî½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£20Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
