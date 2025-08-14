◆パ・リーグ 西武３―２ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）

熱くなりそうな場面で頭の中は冷静だった。１点を追う６回２死二塁。４番のネビンが申告敬遠で一塁へ歩く姿を、西武・村田怜音内野手は静かに見守った。「あっ、またいつも通りのパターンだなと。深く考えずに狙い球だけちゃんと絞って打席に入りました」。カウント１―０から大津が投じた１３３キロの低めスライダーを中前へ弾き返した。「逆方向へイメージしていたので、なんとかセンターに飛びました」と顔中に玉のような汗を浮かべながらうれしそうに同点打を振り返った。

８月に入ってからは５番に座ることが多く、１１試合で８打点。今後もこの日のようにネビンを避けて、村田と勝負してくる場面が増えることも考えられる。「ああいう場面が多いと思うので、そこで１本打てるように」と誓った。西口監督は「ここから攻めが厳しくなってくると思うので、その辺を対処していけるようになれば、もう一皮めくれるのでは」と期待をかける。１５日からは５・５ゲーム差で追いかける３位オリックスと敵地で３連戦。もその差を少しでも縮めるためにも、村田の力は欠かせない。