Image: Shutterstock

地球外生命の鍵はイオン液体？

地球外生命について考えるとき、私たちはたいてい地球の生命を支えているのと同じ条件で考えて探します。

生命になくてはならないのは水ですよね。でも、もし宇宙人が生きるのに、必ずしも水を必要としないとしたらどうでしょうか？

イオン液体とは？

マサチューセッツ工科大学の新しい研究では、生命に必要なのは水そのものではなく、代謝が行なえる「液体」であればいいのではないかという考え方をしているようです。

特に注目しているのは「イオン液体」。イオン液体とは、常温付近でも液体状態を保つ塩の一種で、プラスとマイナスの電荷を持つ粒子（イオン）からできています。通常の水よりも高温や低圧に強く、非常に安定しているため、生命分子が活動できる環境になる可能性があります。

この仮説が正しいなら...

この仮説は、8月11日に米国科学アカデミー紀要に掲載されました。

もし仮説が正しければ、これまでの生命が存在できる範囲（ハビタブルゾーン）の定義は大きく広がります。現在は惑星の表面に液体の水が安定して存在できる範囲が、ハビタブルゾーンとされています。私たちは当然水が必要だと考えがちですが、それはあくまで地球の生命の話です。

研究の著者で、同大学博士研究員のRachana Agrawal氏は説明しています。

「水が生命に必要だと思われているのは、地球の生命が水を必要としているからです。 でも一般的にいえば、生命の代謝が行なえる液体であればいいのです」

別の研究から気づいたことだった

もともと研究チームは、有毒でガスが多い金星の大気の中で生命が存在できる可能性を調べていました。

金星の雲は硫酸でできていますが、これは地球の火山活動でも生じる物質で、他の岩石惑星でも起こることです。硫酸から有機化合物を取り出す実験をしていたところ、「必ずしぶとく液体の層が残る」ことに気づきました。

「硫酸は地球の火山からも出ますし、有機化合物は小惑星や他の天体でも見つかっています。だから、こうした成分からイオン液体が自然にできるかもしれないと考えたのです」と、Agrawal氏は言います。

研究では、窒素を含む有機化合物と硫酸を玄武岩の上で混ぜ、金星や他の岩石惑星のような高温・低圧の環境を再現しました。その結果、摂氏180度までの高温や極めて低い圧力でもイオン液体が生成されることがわかりました。

「こんなに幅広い条件でイオン液体ができるなんて驚きでした」と、共同著者で同大学天体物理学者 Sara Seager氏は語っています。水と比べてもイオン液体は非常に安定もしていて、もし惑星表面にイオン液体の「たまり」が何千年も残り続けるなら、それは「イオン液体型生命」の小さなオアシスになり得るとのことです。

「私たちは新しい研究のパンドラの箱を開けたようなものです」と、Seager氏は言っています。地球や地球型生命を基準にして生命を探すのは自然なことですが、その前提を覆す可能性がある視点を取り入れると、思いもよらない新しい発見につながるのかもしれないですね。