辻希美、第5子次女の名前公表「家族で沢山話し合った結果」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの辻希美が8月14日、自身のInstagramを更新。5人目となる次女の名前を発表した。
【写真】辻希美、第5子次女の名前
辻は「命名 我が家の次女の名前が決まりました」とコメントし、5人目の子どもの名前を報告。「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて（ゆめあ）と言う名前に決めました」と命名の経緯を説明している。「これからは希空、青空、昊空、幸空に続き夢空をどうぞ宜しくお願いします」と5人の子どもたちの名前を紹介している。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空くん、そして2025年8月8日に第5子が誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告した。（modelpress編集部）
