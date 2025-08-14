傷みにくい＆さっぱり味！「夏に作りたい卵焼き」レシピ4選

夏のお弁当にぴったり！卵焼きレシピ

お弁当には卵焼きがなくちゃ！と思うものの、傷むのが心配だったり、暑さで食欲が今1つ…など、悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。今回は夏のお悩みに寄り添う、ひと工夫が光る卵焼きレシピを集めました。今の季節にぴったりの卵焼きで、お弁当箱を彩ってみませんか。

卵に混ぜる食材がポイント

お酢や梅など防腐効果が期待できるものや、余らせがちなきゅうりなど、夏のさまざまな悩みに対応した卵焼きレシピを集めました。ぜひ一度試してみてください。

お酢を入れて

大葉と梅でさっぱり

きゅうり消費に

生姜の佃煮を入れて





オールシーズン同じレシピを繰り返しがちな卵焼きも、季節に応じてレシピをアップデートすると新鮮な気持ちで食べられますね。夏には夏の卵焼きレシピで、お弁当に楽しく変化をつけましょう。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する