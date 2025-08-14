傷みにくい＆さっぱり味！「夏に作りたい卵焼き」レシピ4選
夏のお弁当にぴったり！卵焼きレシピ
お弁当には卵焼きがなくちゃ！と思うものの、傷むのが心配だったり、暑さで食欲が今1つ…など、悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。今回は夏のお悩みに寄り添う、ひと工夫が光る卵焼きレシピを集めました。今の季節にぴったりの卵焼きで、お弁当箱を彩ってみませんか。
卵に混ぜる食材がポイント
お酢や梅など防腐効果が期待できるものや、余らせがちなきゅうりなど、夏のさまざまな悩みに対応した卵焼きレシピを集めました。ぜひ一度試してみてください。
お酢を入れて
大葉と梅でさっぱり
きゅうり消費に
生姜の佃煮を入れて
オールシーズン同じレシピを繰り返しがちな卵焼きも、季節に応じてレシピをアップデートすると新鮮な気持ちで食べられますね。夏には夏の卵焼きレシピで、お弁当に楽しく変化をつけましょう。
「お弁当」の基本ルール
水分が少ないおかずを選ぶ
おかずの味つけは濃いめにする
おかずは十分に加熱調理する
作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておく
おかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める
素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める
持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する