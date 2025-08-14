ドル円のピボットは１４６．７９円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１４６．７９円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:46現在）
ドル円
現値146.75 高値147.42 安値146.21
148.59 ハイブレイク
148.00 抵抗2
147.38 抵抗1
146.79 ピボット
146.17 支持1
145.58 支持2
144.96 ローブレイク
ユーロ円
現値171.42 高値172.62 安値170.97
174.02 ハイブレイク
173.32 抵抗2
172.37 抵抗1
171.67 ピボット
170.72 支持1
170.02 支持2
169.07 ローブレイク
ポンド円
現値199.14 高値200.16 安値198.60
201.56 ハイブレイク
200.86 抵抗2
200.00 抵抗1
199.30 ピボット
198.44 支持1
197.74 支持2
196.88 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:46現在）
ドル円
現値146.75 高値147.42 安値146.21
148.59 ハイブレイク
148.00 抵抗2
147.38 抵抗1
146.79 ピボット
146.17 支持1
145.58 支持2
144.96 ローブレイク
ユーロ円
現値171.42 高値172.62 安値170.97
174.02 ハイブレイク
173.32 抵抗2
172.37 抵抗1
171.67 ピボット
170.72 支持1
170.02 支持2
169.07 ローブレイク
ポンド円
現値199.14 高値200.16 安値198.60
201.56 ハイブレイク
200.86 抵抗2
200.00 抵抗1
199.30 ピボット
198.44 支持1
197.74 支持2
196.88 ローブレイク