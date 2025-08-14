台湾、イランに惜敗 4強入りならず バスケ男子アジア杯
（台北中央社）バスケットボールの男子アジア・カップ（アジア杯）は13日（台湾時間14日）、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、台湾はイランに75−78で敗れ4強入りを逃した。
11日にヨルダンとの決勝トーナメント1回戦を制し、12年ぶりに8強入りを決めた台湾。13日の試合では第1クオーターを24−11で終え、第2クオーターでさらにリードを広げ42−26とした。
第3クオーター終了時に2桁のリードを保つも、第4クオーター最終盤に逆転を許した。チーム最多の22得点を挙げた林庭謙が最後の3点シュートを外し惜敗した。
試合後、チーム全員が落ち込み、11得点のアダム・ヒントンは悔し涙を流した。台湾人の母、米国人の父を持つヒントンはヨルダン戦で18得点をマークし8強入りに貢献した。
ジャンルカ・トゥッチ監督（イタリア籍）は、「われわれは3点シュートやフリースローの成功率が相手より高かったが試合に負けた。バスケットボールはそういうもんだ」とコメントした。台湾はこの日、アシスト数が9にとどまり、リバウンド数も29とイランの42を大きく下回った。
台湾がバスケットボールの男子アジア・カップで4強に入るのは、2013年のマニラ大会が最後。
（黎建忠／編集：羅友辰）
11日にヨルダンとの決勝トーナメント1回戦を制し、12年ぶりに8強入りを決めた台湾。13日の試合では第1クオーターを24−11で終え、第2クオーターでさらにリードを広げ42−26とした。
試合後、チーム全員が落ち込み、11得点のアダム・ヒントンは悔し涙を流した。台湾人の母、米国人の父を持つヒントンはヨルダン戦で18得点をマークし8強入りに貢献した。
ジャンルカ・トゥッチ監督（イタリア籍）は、「われわれは3点シュートやフリースローの成功率が相手より高かったが試合に負けた。バスケットボールはそういうもんだ」とコメントした。台湾はこの日、アシスト数が9にとどまり、リバウンド数も29とイランの42を大きく下回った。
台湾がバスケットボールの男子アジア・カップで4強に入るのは、2013年のマニラ大会が最後。
（黎建忠／編集：羅友辰）