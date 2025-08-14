日経225先物：14日22時＝変わらず、4万2620円
14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2620円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては29.26円安。出来高は4578枚となっている。
TOPIX先物期近は3060ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42620 +0 4578
日経225mini 42630 +0 72744
TOPIX先物 3060 +1 5775
JPX日経400先物 27525 +30 205
グロース指数先物 777 -2 248
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3060ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42620 +0 4578
日経225mini 42630 +0 72744
TOPIX先物 3060 +1 5775
JPX日経400先物 27525 +30 205
グロース指数先物 777 -2 248
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース