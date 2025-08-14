　14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2620円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては29.26円安。出来高は4578枚となっている。

　TOPIX先物期近は3060ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42620　　　　　　+0　　　　4578
日経225mini 　　　　　　 42630　　　　　　+0　　　 72744
TOPIX先物 　　　　　　　　3060　　　　　　+1　　　　5775
JPX日経400先物　　　　　 27525　　　　　 +30　　　　 205
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　-2　　　　 248
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース