インスタグラムを更新

レスリング女子50キロ級で2021年東京五輪金メダル、24年パリ五輪銅メダルの須崎優衣が13日、自身のインスタグラムを更新した。隠岐の島合宿打ち上げを報告し、マリンスポーツに挑戦する動画も投稿。驚異の体幹にファンからは驚きの声が上がった。

須崎は「隠岐島合宿無事に終わりました 豊かな自然を感じながら美味しい物を頂いて、素晴らしい練習ができました！！！！！」と合宿打ち上げを報告。マリンスポーツに挑戦する動画も公開すると、ファンからは驚きの声が上がった。

ボードの足下から噴射される水の水圧で空中に浮上するフライボードとみられ、「さすが体幹強いですね 水上であんな高くバランスとれるなんて」「笑顔素敵ですね。そして体幹凄すぎ」「凄いバランス感覚見事です」などのコメントが寄せられた。

他にも笑みを浮かべる写真や、男子練習パートナーとのランニングの動画、自然を楽しんでいる写真なども投稿。「ツヨカワを表現してる写真ですね」「合宿、充実感が伝わってきますね」「素晴らしい自然と人に恵まれた良い合宿でしたね」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）