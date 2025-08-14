【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）

【映像】大谷、弾丸ライナーがライト線“爆速通過”

8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った技術と精神力が光る一打が話題となっている。

1回表、この回先頭で第1打席を迎えた大谷は、徹底して変化球を散らす配球で幻惑を試みるエンゼルスバッテリーに対し、初球、2球目と、外への誘い球のシンカーをしっかりと見極めてカウント2-0とするも、大谷がボールと見て見送った3球目、内角低めのボールゾーンへの126km/hのチェンジアップ、4球目、内角高めの厳しいところを突く138km/hのシンカーは、いずれもまさかのストライク判定に。そして外の誘い球をファウルでカットして迎えた6球目、ストライクを取りにやや甘く入った129km/h、外角やや高めのチェンジアップを、大谷は右手1本を残してシャープに振り抜くと、清々しい快音とともに放たれたその打球は、ライト線を痛烈に破る弾丸ライナーに。この一打に、大谷は俊足を飛ばして一塁を蹴ると、全速力で二塁も蹴り、一気に三塁へ。執拗な変化球攻めにも、不可解なストライク判定にも動じることなく、自分のバッティングを追及する大谷ならではの“粘りの一打”となった。こうした大谷らしい一打にファンからは「バケモノかよw」「スゴい音だな」「誤審に負けない」「集中力ヤバい」「打球速いのに三塁まで行くの恐ろしい」「やっぱり1番大谷さんの破壊力は凄まじいな」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、外の球への対応をより確実なものとするべく、今季からバットを変え、昨季よりも長いバットを採用しているが、開幕当初は長尺ゆえの取りまわしの難しさが垣間見られた打席も。しかし今回の一打をはじめ、このところ大谷が披露している巧打を見る限り、どうやら大谷自身が地道に続けているの努力が、ようやく実りつつあるといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）