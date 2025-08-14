俳優の原菜乃華さん、マイカ ピュさん、山本耕史さん、お笑い芸人の山本高広さんが、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開直前！Dive in ティーパーティーイベントに登場しました。



【写真を見る】【山本耕史】フォトセッション中にマッチョな記者を見つけ「大会出てる？」 違う仕事をするなら「パーソナルトレーナー」





本作は、ルイス・キャロルの世界的名作『不思議の国のアリス』を日本初の劇場アニメーション化。‟ 不思議の国 ”に迷い込んだ主人公の大学生・安曇野りせ（原菜乃華さん）がアリス（マイカ ピュさん）とともに不思議の国の住人とハチャメチャな騒動に振り回されながら冒険を繰り広げていきます。







マッドハッターを演じる山本耕史さんは‟ オリジナル作品で、現代と童話を融合した作品で凄く興味深かった。誰もが知っているキャラクターの1人を演じることができて光栄で、ワクワクしながらアフレコに臨みました ”と振り返りました。







イベントでは、「ティーパーティーをするならどのキャラクターとしたいか」と質問が。山本さんは「ハンプティダンプティ」と答えると、‟ フォルムを近くで見てみたい。パーソナルでトレーニングしたら身体がどう変わるか興味がある。何をやってもあの形なのか、トレーニングしたら身体のフォルムも変わるのか。近くで一番見てみたい ”と、山本さんならではの目線で語り、‟ ハンプティダンプティは腹筋が一番強いと思う ”と、分析していました。





また、ファンから就活に悩む主人公にちなみ「別の仕事をするなら」と質問が出ると、山本さんは「パーソナルトレーナー」と即答。普段から人にトレーニングを教えることもあるそうで、山本さんは‟ まず一つ言うのは、「帰って一回だけ腕立て伏せをしてください」っていうんです。そうすると、次の日に「2回やってきました」とか自分で負荷を上げていける精神状態になる。最初から100回ってなると自分で減らしていってしまう。一回というと自分で100まで持っていく精神状態になる。なので、そういう職業に就きたい ”と語ると、共演者も納得。続けて、山本さんは‟ 子供の頃は体操選手になりたかった。身体を動かすのが好きなんです ”と明かし、笑顔を見せました。







さらに、「訪れてワクワクする場所」について聞かれた山本耕史さんは、‟ 初めて行くジム ”とここでも山本さんらしく回答をすると、‟ 場所によって置いてあるものが全然違う。仕事で東京以外に行った時に、まず探すのは近くにどれぐらいのジムがあるのか。覗くと「これがある！」とか、東京にも置いていないマシーンがあってワクワクする ”と熱弁しました。





また、マスコミ向けのフォトセッションの際、マッチョな男性記者を見つけた山本耕史さんは「大会出てる？」と記者に質問。「出てます」と記者が答え、見事的中させると、共演者も思わず「すごいな」と声を漏らし、山本さんの筋トレへの情熱に驚いていました。

【担当：芸能情報ステーション】