元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみが１４日に自身のＳＮＳを更新。結婚３周年を報告し、家族ショットを披露した。

インスタグラムで「８月１２日、結婚３周年でした」と記し、赤いジャージー姿の峯岸、青いジャージー姿の、夫で６人組ユーチューバーグループ「東海オンエア」のてつや、娘が写った家族３人のショットを披露。「娘が産まれてからの毎日は笑顔も幸せも増えましたが、夫婦としての関係は前ほど単純なものではなくなったなぁ...と感じています。生活リズムが合わずにすれ違いが起きたり、それぞれがちょっとずつ何かを我慢している代償にぶつかることも増えました。つい『普通はこうあるべきでしょ？』みたいなことを言ってしまいそうになるけど、この家族写真を見ても分かる通りそもそも普通じゃないんだから（笑）私達だけの夫婦の形、家族の形を模索しながら、これからも仲良くやっていきたいと思います。４年目も温かく見守っていただけると幸いです。」と続けた。

この投稿には「３周年おめでとうございます いい家族写真」「いつみてもお似合いで素敵な家族だなぁって思います」「みいちゃんは本当にいい相手と結婚したと思う。いつまでも仲良しでいてください」「一緒にジャージ着てくれるなんてみーちゃん最高の奥様」「どんな格好でも可愛くて尊くて好き それが小柳津夫婦」「いつまでも幸せな家庭築いてね」などのコメントが寄せられている。

峯岸は２０２２年に、てつやと結婚。昨年７月に第１子を出産した。