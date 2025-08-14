理科大卒モデル村上愛花、ノースリから美肩ライン披露「理想のスタイル」「お姫様」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が13日、自身のInstagramを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告し、ノースリーブ姿で美しい肩のラインを披露した。
【写真】理科大卒モデル、美肩ライン披露
村上は「25歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「いつも応援してくれる皆様、お世話になってる方々、本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを表し、「これからも自分らしくがんばります！」と今後への意気込みをつづっている。写真には、バースデープレートとともに黒のノースリーブトップスを着用し、美しい肩のラインを上品に披露した村上の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとう！」「美肩」「25歳も応援してます！」「ノースリ似合ってる」「大人っぽい」「理想のスタイル」「お姫様」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村上愛花、25歳誕生日報告
