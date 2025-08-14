サイボーグか？ 低周波で早押し力をアップさせる装置を自作
痛みなくして得るものなし！
ゲームのジャンルでもFPS（一人称視点シューティングFPS）は、いかに出現した敵キャラを素早く正確に撃ち抜くかが勝利へのカギです。しかし人間の能力には限界があり、目で捉え脳から電気信号で手の操作に移るまで、超速い人でも150ミリ秒前後。
平均200ミリ秒のユーチューバーのBasically Homeless氏が、それをガジェットの力で、しかも痛みを伴う力技で解決しようと奮闘しました。
低周波治療器〜！
肩こりや腰痛の人はお馴染みの低周波治療器。電気信号の出力を上げるほど突き刺す痛みが伴い、自分の意志に反して筋肉が収縮しますよね。
氏は腕に貼り付けた電極で、マウスを操作する筋肉を刺激。敵キャラが出現する際に中心からの距離をピクセル単位で計測し、自動で低周波の電撃を彼の腕に放つ装置「ニューロマスキュラー・エイム・アシスト」をDIYしました。瞬時にマウス移動（照準）とボタン押し（トリガー）を実現させます。
痛みを伴い限界突破
なんと人間の限界を超え、100ミリ秒以下で反応することが可能に！ 敵キャラが現れるたびに痛みで叫び声があがりますけどね！
結局早撃ちを競うモードでは、装置ナシの13/30を下回る7/30ということで、反応速度は人間の限界を超えたものの、仕留める精度はイマイチでした。
他のプレイヤーと一緒にゲームをするモードでは、装置が敵と味方を判別しスコープ越しに神業ショットを撃つシーンもありましたけどね。
SFやマンガの世界だ
ここまで来るとほとんどサイボーグ。ぶっちゃけ画面を見ずに自動でやるので、スグ飽きそうですけどねぇ？ もしくは『ハンター×ハンター』の、キルアが使う「神速（カンムル）」かな？ オーラを電気に変換して体内に流すと、超速で動ける憧れの能力ですが…実現するといかにツラいかが分かりました。
ホントにチートではないの？
自分の筋肉を使うからチート（インチキ）じゃないと言っていますが、エイミングを補助するのが機械ならチートなんじゃ？ チート認定されたらアウトですけど、発想のおもしろさ、実装した技術力、痛みに耐えたド根性を褒め称えたいです。
Source: YouTube