「史上最も限界ギリギリで正気を失いそう…」台湾爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《危険度１２０％のド迫力ボディ》に世界が熱狂

大胆すぎて直視できない…！

『「過去最高の露出度で危険すぎる…」台湾爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《超大胆なファン垂涎グラビア》に賛美の声』が大好評だった、ハネアメがインスタグラムを更新。

話題のアクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』のキャラクター「カルテジア」のコスプレに挑戦し、国内外のファンの間で話題となっている。

カルテジアの象徴的な衣装を、黒と深い青を基調に銀の刺繍で豪華に再現。胸元から腰にかけて大胆に開いたデザインは、キャラクターの強さと気品を同時に表現している。

両サイドに垂れる豪奢な布飾りや精緻な刺繍模様は、原作のビジュアルを忠実に写し取り、衣装全体に高貴な雰囲気を漂わせている。

また、カルテジアの特徴である一本角と青く輝くリング状の飾りを頭部に装着しており、長く尖った耳と相まって、幻想世界の住人としての存在感を強調。

視線を射抜くような瞳の色と表情は、キャラクターの神秘性と威厳を見事に表している。

SNSでは「これは公式を超えた」「原作から抜け出したよう」と絶賛の声が殺到。

ハネアメのコスプレは、単なるキャラクター再現ではなく、二次元と現実の境界を消し去るアートとして、多くの人の心を掴み続けている。

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐

これは現実か…

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐