９日、池内さん（右）に川劇の「水袖」の所作を指導する四川旅遊学院の日本語教師、江玉（こう・ぎょく）さん（手前左）。（成都＝新華社記者／董小紅）

【新華社成都8月14日】中国労働部（現在の人力資源・社会保障部）が認定した高級茶芸師の資格を持つ池内巴里さんがこのほど、CMAC（中国変面芸術センター）成都変面研修訪中団と共に四川省成都市を訪れ、巴蜀文化（四川省東部、成都盆地を中心に栄えた文化）を堪能した。

９日、茶芸演出家の陳昊先生と伝統茶器「長嘴壺」（注ぎ口が長いヤカン）を使った茶芸を練習する池内巴里さん。（成都＝新華社配信）

成都市青羊区にある清江社区無形文化遺産継承センターでは、劉磊（りゅう・るい）センター長と四川旅遊学院の日本語教師、江玉（こう・ぎょく）さんの指導の下、同省の伝統演劇「川劇」の典型的な動作を習った。赤い衣装を着た池内さんは、専門家の指導を受けながら、袖口についた長い白絹で感情を表現する「水袖」と呼ばれる所作を体験した。

１０日、成都で川劇を学ぶ日本の訪中団。（成都＝新華社配信）

中国の文化が大好きで、これまで100回以上中国を訪れているという池内さんは「今回川劇を体験し、変臉（へんれん＝仮面の早変わり）も見ることができ、とても充実していた」と感想を述べた。また日本人の中国茶芸師として最もうれしかったのは、四川独自の伝統茶器「長嘴壺」（注ぎ口が長いヤカン）を使った茶芸を体験できたことだと話した。長嘴壺の茶芸を日本に紹介し、より多くの日本人に四川文化の魅力を伝えたいと意気込んだ。

９日、茶芸演出家の陳昊先生と伝統茶器「長嘴壺」（注ぎ口が長いヤカン）を使った茶芸を練習する池内巴里さん。（成都＝新華社配信）

池内さん一行はその後、成都市の最新スポットを訪れ、一般の人々の文化や活気あふれる街の雰囲気を存分に味わった。（記者/董小紅）

１０日、変面の王と呼ばれる毛庭斉先生（中央）と記念写真を撮る訪中団のメンバー。（成都＝新華社配信）

１０日、成都で川劇を学ぶ日本の訪中団。（成都＝新華社配信）

９日、池内さん（右）に川劇の「水袖」の所作を指導する四川旅遊学院の日本語教師、江玉（こう・ぎょく）さん（手前左）。（成都＝新華社記者／董小紅）

９日、錦江劇場の前で記念写真を撮る訪中団のメンバー。（成都＝新華社配信）

９日、茶芸演出家の陈昊先生と記念写真を撮る池内巴里さん。（成都＝新華社配信）