吉岡里帆さん、水上恒司さんが、映画「九龍ジェネリックロマンス」夕涼み試写会に浴衣姿で登壇しました。



【写真を見る】【吉岡里帆】艶やかな浴衣姿で登場 台湾ロケは食べ物が美味しすぎ 帰国間際は「ぷりっぷり」に水上恒司は「ぶりっぶり」に





累計発行部数150万部超え、「恋は雨上がりのように」の眉月じゅんさんの最新作にして人気漫画「九龍ジェネリックロマンス」(集英社 / ヤングジャンプ連載）がアニメ化に続き、実写映画化されました。謎に包まれた魅惑的な街・九龍を舞台に、過去と現在が交錯するミステリー・ラブロマンスです。





金魚柄の浴衣姿で登場した吉岡さんに、司会から後ろ姿も見たいとリクエストされると “見ていただいてもいいですか？ ありがとうございます。それでは失礼して” と、ゆるりと一回転。バラのように結ばれた赤い帯を見せると「かわいいー」という歓声と拍手が沸き起こりました。







吉岡さんは “ちょうどアニメバージョンの「九龍ジェネリックロマンス」で、実は（金魚の）サクセスの声をさせていただいてまして。そのご縁で、今日は金魚柄にしてみました。あとは頭に朝顔が咲いて、背中にはバラが咲いて。花が咲き乱れる日となっております” と、はにかみながら衣装について説明しました。









一方、黒と鼠色のシックな浴衣で登場した水上さんは、会場にいた自身のスタイリストさんを指しながら “さっき吉岡さんの浴衣姿を見て「吉岡さんがすごい華やかだから、なんか水上さん質素に見えますね」とか言われて「いやいや、あなたが持ってきたんでしょ！」って。なんか俺が悪いみたいに言われて…” と自虐的に語り、会場の笑いを誘っていました。









ちょうど1年前に行われていた撮影について、思い出を聞かれた吉岡さんは “台湾で撮影していて、まず景色が素晴らしかった。マンガの再現をする場所としては最高の場所でしたね” とロケーションを振り返りました、さらに “あとご飯が本当に美味しくて、毎日、毎日モリモリ食べていたら、なんか日本に帰るころ「ぷりっぷり」な感じに仕上がっちゃって、ちょっと食べすぎたなっていうぐらい食べて元気に撮影をしていましたね” と、お茶目に振り返っていました。









すると司会から “じゃあ水上さんも「ぷりっぷり」に？” と聞かれると、水上さんは “僕はもともと「ぷりっぷり」で現場に入ったんですよ” と、自身よりも年上の役を演じるにあたり貫録を出すための体を仕上げてクランクインいたことを明かしました。 “僕が（これまで）演じた中で一番最高齢だったので、そういう意味で最高に「ぷりっぷり」に仕上げて行っていたので、僕は撮影が終わってからは「ぶりっぶり」になっていましたね” と振り返り、笑いを誘っていました。

【担当：芸能情報ステーション】