­àÆ©¤±Æ©¤±­á¥·¥ã¥Ä¤Ë¶¥±Ë¥´¡¼¥°¥ë¡Ä¡Ö¿å±Ë¤ÎÆü¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ÎHKT48ÀÐ¶¶ñ¥=2022Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö±Ë¤°µ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó

¡¡¿å±Ë¤ÎÆü¤Ë­àÆ©¤±Æ©¤±­á¥·¥ã¥Ä¤Ë¶¥±Ë¥´¡¼¥°¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö±Ë¤°µ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÁ´¤¯±Ë¤²¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢HKT48¤ÎÀÐ¶¶ñ¥(¤¤¤Ö¤­)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£8·î14Æü¤Î¿å±Ë¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉþÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¥±ËÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤òÃåÍÑ¤·¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¿å±Ë¤ÎÆü¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª¤·¤¿ÀÐ¶¶ñ¥
(X@ibuki1484_hkt¤è¤ê)
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥º¥Á¤Ê¤ó?¥Þ¥Â¤Ç?¡×¡Ö²¿»ö¤â¤ä¤ëµ¤¤¬Âç»ö¡×¡Ö¥¹¥¯¿å¤Ë¸«¤¨¤Æ¥É¥­¥É¥­¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

 