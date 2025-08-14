個人向け国債・変動10を金利0.97％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2025年8月7日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第185回債）の金利は「0.97％」です。今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×0.97％×1/2（半年間であるため）＝4850円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「985円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・変動10年を金利0.97％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「4850円−985円＝3865円」となります。
参照：変動10年「第185回債」 財務省
▼個人向け国債を選ぶ理由1：元本割れがない
個人向け国債は、満期になると最初に預けたお金（元本）がそのまま返ってきます。例え景気が変動しても、元本価格が変動することはありません。利子も半年ごとに国から支払われるので、「お金を減らしたくない」という人にも安心して始められる商品です。
▼個人向け国債を選ぶ理由2：国が発行元になっている
個人向け国債は、日本政府が発行する債券で、元本が保証されているため、はじめて資産運用をする方にも安心して選べる金融商品です。
一方で、企業が発行する債券である社債は、万が一その企業が経営不振や倒産に陥った場合、元本が戻らないリスクもあります。その点でいえば、国が責任を持って返済する個人向け国債は、安全性の高い選択肢と言えるでしょう。
▼個人向け国債を選ぶ理由3：最低金利の「0.05％（年率）」を保証
個人向け国債には「変動10（10年満期・変動金利）」「固定5（5年満期・固定金利）」「固定3（3年満期・固定金利）」の3つのタイプがあります。
いずれのタイプでも、経済状況により市場金利が下がったとしても、年0.05％の最低金利が保証されています。
▼個人向け国債を選ぶ理由4：購入のチャンスが多く、手続きもカンタン
個人向け国債は毎月発行されているため、購入タイミングが豊富で始めやすいのも特長です。
2025年7月時点では、全国882カ所の銀行や証券会社などの金融機関で取り扱いがあります。日常的に使っている金融機関で手軽に申し込めるので、忙しい人でも無理なく始められます。取り扱い先の詳細は財務省のホームページで確認できます。
・全ての取扱金融機関一覧 財務省
▼個人向け国債を選ぶ理由5：譲渡・相続ができて柔軟に対応可能
個人向け国債は、1万円単位で譲渡や相続が可能です。将来の資産移転や相続対策としても活用できます。
▼個人向け国債を選ぶ理由6：購入も中途換金も1万円からOK
個人向け国債は、1万円から購入できるため、まとまった資金がなくても無理なくスタートできます。さらに、購入から1年間は解約できませんが、それ以降はいつでも1万円単位で中途換金（解約）が可能です。急にお金が必要なときも対応しやすい商品です。
ただし、中途換金時には、直前2回分（過去1年分）の各利子額（税引前）に0.79685を掛けた金額が差し引かれます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー))
個人向け国債を選ぶ6つの理由個人向け国債は、国が発行する“初心者向け”の資産運用商品。銀行や証券会社、郵便局、銀行などで気軽に購入できます。ここでは、そんな個人向け国債が選ばれている6つの理由をご紹介します。
まとめ個人向け国債は「大きく増やす」よりも、「安全にお金を育てる」ことを重視したい人にぴったりの商品です。少額から始められ、必要なときには換金もできる安心感が魅力。まずは生活に無理のない範囲で、堅実な資産づくりの第一歩として検討してみましょう。
