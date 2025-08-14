スキー・ノルディック複合のオリンピック銀メダリストで北安曇郡・白馬村出身の渡部暁斗選手が昨夜、地元で開かれた夏祭りに参加しました。



応援してくれる大勢の人を前に来年2月のオリンピックに向けた思いを伝えました。



赤い法被姿で地元・白馬村の夏祭りに登場したスキー・ノルディック複合の渡部暁斗選手。



村の観光大使の元モーグル選手・上村愛子さんとタレントの国本梨紗さんとともにトークショーを行いました。





話題はやはり、来年2月にイタリアで開かれる冬のオリンピックについて。上村愛子さん「楽しみですね。走りやすいといいですね」「あの正直世界で1番きついコースなんですよ」上村愛子さん「そうなんだ！」スキー・ノルディック複合 渡部暁斗選手「そうなんですよ。何回もワールドカップの大会をやってるような場所なんですけど今まで走った中で1番きついコースなんで」渡部選手は1週間の夏休みを取ったあと８月18日から地元・白馬村で練習を再開。懸命にトレーニングに励んでいます。13日、村役場を訪れた渡部選手。現在、自身の競技活動での二酸化炭素の排出量実質ゼロに向けた取り組みを続けています。その活動で捻出した資金を今回、村の環境保全やスキー選手育成のために活用してほしいと企業版ふるさと納税の制度を使い、村に「30万円」を寄付しました。地元を思う渡部選手を住民たちも応援しています。白馬村の住民「しょっちゅう走っているのを見かけるので。私の子どもがジャンプをしているので憧れの存在です」渡部暁斗選手「全盛期じゃない自分がオリンピックの舞台でまたメダル争いというものを見せられたら本当に奇跡的だと思うんですね。その奇跡の瞬間というのを皆さんにもう一度お見せできるように日々全力で戦っていきたいなと思うので皆さん期待していてください。やります！」