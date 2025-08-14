関西エリアの高校生が「志願したい大学」ランキング！2位「近畿大学」、1位は？【2025年最新】
リクルートが運営する「リクルート進学総研」は、2025年4月1日〜5月6日の期間、全国の高校に通う2026年3月卒業予定者を対象に大学選びの動向に関する調査を実施。その結果を「進学ブランド力調査2025」として発表しました。
今回はその中から、関西エリア（※）の高校生が「志願したい大学」ランキングの1、2位を紹介します。
※大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、兵庫県、滋賀県の2府4県
【画像】10位までの全ランキング結果
現在は、法学部や経済学部、理工学部など16学部50学科と短期大学部を擁する西日本最大級の総合大学です。東大阪キャンパスを拠点に、奈良、和歌山、広島、福岡などにもキャンパスを展開し、多岐にわたる学問分野をカバーしています。
また、世界初のクロマグロの完全養殖を成功させるなど、最先端の研究でも知られています。
現在は、法学部や文学部、経済学部、商学部など14学部15研究科を擁しており、幅広い分野で高度な教育・研究を展開しています。キャンパスは大阪府吹田市の千里山キャンパスをメインに、高槻、高槻ミューズ、堺、吹田みらいなど多くのキャンパスを構え、それぞれの特色を生かした学びを提供しています。
＜調査概要＞
「進学ブランド力調査2025」
調査期間：2025年4月1日〜5月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国の高校に通っている2026年3月卒業予定者（調査時 高校3年生）計20万人
調査エリア区分：関東甲信越、東海北陸、関西、北海道、東北、中四国、九州沖縄（計7エリア）
有効回答数：1万6850人
集計対象数：1万5140人（分析対象は有効回答のうち大学進学希望者）
2位：近畿大学2位は近畿大学でした。近畿大学は、大阪専門学校と大阪理工科大学を前身とし、1949年に新学制により設立されました。「実学教育と人格の陶冶」を建学の精神に掲げ、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人の育成」を教育の目的としています。
1位：関西大学1位は関西大学でした。関西大学は、1886年に創設された関西法律学校を起源とし、「正義を権力より護れ」を建学の精神に、「学の実化（がくのじつげ／学理と実際との調和）」を学是とする総合大学です。
