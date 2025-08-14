「女の子かと思ったら」エルフ荒川、“大大大リスペクトギャル先輩”との3ショット公開！「最強にかわいい」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは8月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。“大大大リスペクトギャル先輩”との3ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】エルフ荒川の“大大大リスペクトギャル先輩”との3ショット
「幸せすぎ、大大大リスペクトギャル先輩」荒川さんは、「幸せすぎ、大大大リスペクトギャル先輩」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・EXITの兼近さんと、女装をしている、お笑いコンビ・レインボーの池田さんとの3ショットです。兼近さんと池田さんは陽気にダブルピースをしており、まさに“ギャル先輩”らしい雰囲気があります。
コメントでは、「最強にかわいいみんな」「ほんんんんんっとに女の子かと思ってたら 池ちゃんだった」などの声が寄せられました。
「ちょっと待って、メンツ神すぎ」同日に、「ちょっと待って、メンツ神すぎ」「毎秒楽しかった、ありがとうございました」などとつづり、花王エッセンシャルの公式Xが投稿した新商品CMの動画にコメントした荒川さん。ファンからは「完全ワシ得過ぎるメン」「荒川BIGLOVE」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
