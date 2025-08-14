¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤òÄ¤¤¦¡£»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÈÂ²¤¿¤Á¤Î·ì¸Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡¿¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ
¢¨ËÜµ»ö¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿Àï»þÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤äÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÇ¯¡¹µ®½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢8.5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡Ê@Iam90yearsold¡Ë¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡£
¡¡1945Ç¯8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ16ºÐ¡£Àï¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤Îµ²±¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¿¥ê¥Ù¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢Ä¹½÷¤Îµþ»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃø¼Ô¤Îµ²±¡×¤ò¤â¤È¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥«¥¿¥ê¥Ù¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡Ê¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¡§¸ì¤ê¡¢¿¹ÅÄµþ»Ò¡§Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¡Ö»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡×
¢£1945Ç¯8·î11Æü¸áÁ°
¡¡ÍâÆü¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¶ð¾ìÄ®¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥ê¥ä¥«¡¼¤ò°ú¤¡¢»ä¤Ï¤½¤Î²£¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÄ®¤òÆóÅÙ¤È¸«¤»¤Þ¤¤¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»àÂÎ¤¬Áý¤¨¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»àÂÎ¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢Âç¤¤¯°ÛÍÍ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¤È¾¯¤·Àè¤Ë¤â¤¦1Æ¬¡£2Æ¬¤ÎÇÏ¤Î»Ñ¤òº£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î»àÂÎ¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î»àÂÎ¤ÏÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤âÌµ»´¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É»àÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ð¾ìÄ®¤ËÆþ¤ë¤È°ìÃ¶¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÏÇúÉ÷¤Ç»àÂÎ¤µ¤¨¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä®¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»àÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²È¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ÎÏÃ¤É¤ª¤ê¡¢1ËÜ¤À¤±»Ä¤Ã¤¿ÌçÃì¤Ë¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤¬¸«¤¿»þ¤È°ã¤¤¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤±¡¢Ãº²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÇúÉ÷¤ÇÃì¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇúÉ÷¤ÇÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¸ý¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¤ãª¤ÇºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¥á¥¬¥Û¥ó¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìç¤«¤éÆþ¤Ã¤¿±¦¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬Äï¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÅÚÉ¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î²È¤Ï²°º¬¤âÅ·°æ¤â²È¶ñ¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Ð¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸±ü¤ÏÃã¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´Ý¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¨¤ë¤ÈÊø¤ì¤½¤¦¤Ê¹õ¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÎ¾¼ê¤ÇµÅ¤¹¤¯¤¦¤È¡¢3Ç¯À¸¤ÎÄï¤ÎÉþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶¤¬¸«¤¨¤ëÉô²°¤Î²£¤ÎÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµÅ¤¦¤È¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È1Ç¯À¸¤ÎÄï¤ÎÉþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯À¸¤ÎÄï¤Ï¡¢¤Þ¤¿Àî¤Ë¥À¥¯¥Þ¤òÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥È¥¿¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÄï¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ßî¤Ã¤¿´¤ãª¤ò¥È¥¿¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤á¤ë¤È¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Àª¤¤¤è¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¸«¤ë¤È¹õ¤¤Çá¤È·ì¸Ò¤Ç¤Ù¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¡×
¡¡Î¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¶¯¤¯¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤Çá¤È·ì¸Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£Î¾¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹õ¤¤·ì¸Ò¤¬²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ÎÃæ¤Ë»¤¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¡×
¡¡ÏÓ¤Ë¤â»¤¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¯»¤¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò»ä¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¨µ¡½±Íè¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Äã¶õÈô¹Ô¤ÇÄ®¤Î¾å¤òÊÆ·³µ¡¤¬Àû²ó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ¨µ¡½±Íè¡ª¡×²¿ÅÙ¤âÊ¹¤³¤¨¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ä®¤òÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò²ÐÁò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Á¤ó¤ÈÄ¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èá¤·¤ß¤µ¤¨¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ°ìÅ©¡¢Î®¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÒÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤äÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤ÏÇ¯¡¹µ®½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢8.5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¡Ê@Iam90yearsold¡Ë¡×¤ÇÆü¡¹¤Î³èÆ°¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¸ì¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¿¥ê¥Ù¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢Ä¹½÷¤Îµþ»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃø¼Ô¤Îµ²±¡×¤ò¤â¤È¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡¢¥«¥¿¥ê¥Ù¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·96ºÐ¤¬¸ì¤ë 16ºÐ¤Î²Æ ¡Á1945Ç¯8·î9Æü¡Á¡Ù¡Ê¿¹ÅÄÉÙÈþ»Ò¡§¸ì¤ê¡¢¿¹ÅÄµþ»Ò¡§Ê¹¤¼ê¡¦Ê¸/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¡Ö»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡×
¢£1945Ç¯8·î11Æü¸áÁ°
¡¡ÍâÆü¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¶ð¾ìÄ®¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥ê¥ä¥«¡¼¤ò°ú¤¡¢»ä¤Ï¤½¤Î²£¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Ë¤Ï¤¢¤ÎÄ®¤òÆóÅÙ¤È¸«¤»¤Þ¤¤¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»àÂÎ¤¬Áý¤¨¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»àÂÎ¤Î»³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢Âç¤¤¯°ÛÍÍ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÏ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤ë¤È¾¯¤·Àè¤Ë¤â¤¦1Æ¬¡£2Æ¬¤ÎÇÏ¤Î»Ñ¤òº£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î»àÂÎ¤«¤é¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î»àÂÎ¤ÏÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤âÌµ»´¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤É»àÂÎ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ð¾ìÄ®¤ËÆþ¤ë¤È°ìÃ¶¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÏÇúÉ÷¤Ç»àÂÎ¤µ¤¨¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä®¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»àÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²È¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤ÎÏÃ¤É¤ª¤ê¡¢1ËÜ¤À¤±»Ä¤Ã¤¿ÌçÃì¤Ë¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤¬¸«¤¿»þ¤È°ã¤¤¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤±¡¢Ãº²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÇúÉ÷¤ÇÃì¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇúÉ÷¤ÇÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¸ý¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¤ãª¤ÇºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿¥á¥¬¥Û¥ó¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìç¤«¤éÆþ¤Ã¤¿±¦¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤¬Äï¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÅÚÉ¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î²È¤Ï²°º¬¤âÅ·°æ¤â²È¶ñ¤â¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Ð¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ë¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸±ü¤ÏÃã¤Î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´Ý¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¨¤ë¤ÈÊø¤ì¤½¤¦¤Ê¹õ¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÎ¾¼ê¤ÇµÅ¤¹¤¯¤¦¤È¡¢3Ç¯À¸¤ÎÄï¤ÎÉþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶¤¬¸«¤¨¤ëÉô²°¤Î²£¤ÎÏ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµÅ¤¦¤È¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È1Ç¯À¸¤ÎÄï¤ÎÉþ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯À¸¤ÎÄï¤Ï¡¢¤Þ¤¿Àî¤Ë¥À¥¯¥Þ¤òÊá¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥È¥¿¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ú¤¤º¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÄï¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ßî¤Ã¤¿´¤ãª¤ò¥È¥¿¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤á¤ë¤È¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Àª¤¤¤è¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¸«¤ë¤È¹õ¤¤Çá¤È·ì¸Ò¤Ç¤Ù¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¡×
¡¡Î¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¶¯¤¯¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤Çá¤È·ì¸Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£Î¾¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹õ¤¤·ì¸Ò¤¬²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ÎÃæ¤Ë»¤¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¡×
¡¡ÏÓ¤Ë¤â»¤¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¯»¤¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò»ä¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ¨µ¡½±Íè¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Äã¶õÈô¹Ô¤ÇÄ®¤Î¾å¤òÊÆ·³µ¡¤¬Àû²ó¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ¨µ¡½±Íè¡ª¡×²¿ÅÙ¤âÊ¹¤³¤¨¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Ä®¤òÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÝ¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢²ÈÂ²¤ò²ÐÁò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Á¤ó¤ÈÄ¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶²ÉÝ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èá¤·¤ß¤µ¤¨¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÞ°ìÅ©¡¢Î®¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÒÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ó